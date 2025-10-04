Petro dice que a las colombianas detenidas en Israel no les han dado agua ni comida

Bogotá, 3 oct (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que a las activistas Manuela Bedoya y Luna Barreto, que hacían parte de la tripulación de la Flotilla Global Sumud y están detenidas en una prisión en el desierto israelí, no les han dado agua ni comida.

«Hay dos colombianas allá secuestradas, no les dan agua, no les dan comida, quizás vengan rápido porque saben (las autoridades de Israel) que se meten en un lío con toda la humanidad si siguen manteniendo ese secuestro», expresó el presidente durante el acto por la democracia, la dignidad y la Independencia Nacional, celebrado en la ciudad de Ibagué (centro).

El Gobierno de Petro espera que las activistas sean deportadas de ese país en menos de 72 horas, según dijo este viernes la Cancillería.

Las dos activistas ya recibieron la visita de funcionarios consulares colombianos, al igual de los dos detenidos de Chile, según comprobó EFE en la prisión de Saharonim, cercana al pueblo de Kziot y a la frontera con Egipto, en el sur de Israel.

En la prisión de Saharonim, donde están las colombianas, se encuentran alrededor de los 450 detenidos de varias nacionalidades que fueron apresados en los barcos de la Flotilla, «la mayoría» de los cuales firmaron a favor de ser deportados, según una fuente de la propia cárcel.

Ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamás

Por otra parte, durante su discurso Petro recordó al ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, quien fue secuestrado por Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en el festival de música de Reim.

«Hay dos colombianas y hay otro colombiano secuestrado allá, en manos de Hamás, y el único que está luchando por ese colombiano soy yo», señaló el mandatario, quien luego leyó una carta de la esposa de Bohbot en la que agradece la gestión que ha hecho el Gobierno para su liberación.

El presidente otorgó la nacionalidad colombiana a Bohbot en noviembre de 2023 e incluso pidió en enero del año pasado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que intercediera para la liberación de rehenes de Hamás y aseguró que estaba gestionando la del colombo-israelí.

Bohbot está casado con una mujer colombiana, por lo que el presidente Petro le otorgó la nacionalidad de su país en noviembre de 2023.

De otro lado, el presidente colombiano ordenó el miércoles la salida de toda la delegación diplomática de Israel en el país, pese a que no hay relaciones desde mayo de 2024 cuando rompió con el Estado judío, y además denunció el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral para dejarlo sin efecto. EFE

