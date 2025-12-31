Petro dice que narcotráfico del ELN facilita una posible invasión de EE.UU. a Venezuela

2 minutos

Bogotá, 30 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este martes que las actividades de narcotráfico de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) están ayudando a que Estados Unidos invada Venezuela.

«El ELN está permitiendo, con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela», escribió Petro en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país destruyó la semana pasada una instalación de producción de droga en Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro de ese país.

«Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo; tememos que mezclan allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo», señaló hoy Petro.

El mandatario colombiano agregó que desconoce si su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ha «sacado ilegítimamente riquezas de Venezuela», subrayando que «en nuestro país no hay pruebas de narcotráfico de su parte».

En repetidas ocasiones, Petro ha sostenido que Maduro no es narcotraficante. Aunque a mediados de este mes lo calificó de «dictador» por concentrar poderes, reiteró que «no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco; esa es una narrativa de los EE.UU.».

Desde hace varias semanas, Trump ha advertido que, dentro de su campaña de presión contra la administración de Maduro —la cual ha implicado la destrucción de una treintena de embarcaciones supuestamente cargadas con drogas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes—, Washington comenzaría a atacar objetivos en tierra.

Estados Unidos mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Según afirma Washington, el objetivo es combatir el narcotráfico; sin embargo, Caracas interpreta estas acciones como «amenazas» y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio de Trump sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país caribeño, sumado a la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano. EFE

ocm/joc/rrt