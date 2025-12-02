Petro invita a Trump a Colombia para mostrarle como combatir las drogas sin misiles

1 minuto

Bogotá, 2 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, invitó este martes a su homólogo Donald Trump a que visite su país para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína, después de que éste advirtiera que cualquiera que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos «está sujeto a ataques».

«Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU», manifestó Petro en su cuenta de X.

Petro, crítico habitual de las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental contra el narcotráfico, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas y muerto 82 tripulantes, agregó que, «sin misiles», su Gobierno ha destruido 18.400 laboratorios de producción de cocaína. EFE

