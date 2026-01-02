Policía alemana crea unidad especial para investigar espectacular robo bancario

1 minuto

Berlín, 2 ene (EFE).- La policía alemana ha creado una unidad especial para investigar el espectacular robo bancario en una filial de la Sparkasse de Gelsenkirchen, oeste del país, donde los ladrones entraron a la cámara blindada donde están las cajas de seguridad alquiladas por los clientes para guardar objetos de valor y se llevaron un botín estimado en al menos 30 millones de euros.

«Hemos intensificado las investigaciones», explicó a la revista «Der Spiegel» un portavoz de la policía de Gelsenkirchen que explicó que la unidad especial se había hecho necesaria para analizar el flujo de informaciones que llegan y coordinar el trabajo con otros organismos policiales.

El daño real puede ser mayor que el de los 30 millones estimados ya que el cálculo ha sido hecho sólo a partir de las sumas aseguradas por el banco.

El robo de Gelsenkirchen se produjo en los días de navidad y, según el banco, afectó un 95 por ciento de las cajas de seguridad.

Después, en la misma región, ha habido otros robos en cajas de seguridad en Bonn y en Halle-Westfalia pero de menores dimensiones.EFE

rz/jlp