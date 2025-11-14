The Swiss voice in the world since 1935
Política exterior

Gobierno suizo: los aranceles estadounidenses se reducirán al 15 %

aranceles
El Gobierno suizo agradeció al presidente estadounidense Donald Trump su «compromiso constructivo» en la cuestión de los aranceles. Keystone-SDA
Gobierno suizo: los aranceles estadounidenses se reducirán al 15 %
El Gobierno suizo anunció el viernes que los aranceles estadounidenses sobre sus exportaciones se reducirán del 39 % al 15 % y agradeció al presidente Donald Trump su compromiso constructivo.

Keystone-SDA / SRF/ Reuters

«Suiza y Estados Unidos han encontrado una solución satisfactoria: los aranceles estadounidenses se reducirán al 15 %», declaró el Gobierno suizo en una publicación en X. Se trata del mismo nivel arancelario que el de la Unión Europea.

Las autoridades suizas agradecieron a Trump y añadieron que la reciente reunión entre el ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, había sido «productiva».

Parmelin dará más detalles a las 16:30 (hora central europea) en una rueda de prensa en Berna.

En una entrevista televisiva con la cadena estadounidense CNBC, Greer afirmó que los detalles se publicarían en la página web de la Casa Blanca a lo largo del día de hoy.

Según declaró a la CNBC, en virtud del acuerdo, Suiza enviará una gran cantidad de productos manufacturados a Estados Unidos y reducirá su superávit comercial con este país, añadiendo que el pacto también se centra en los productos farmacéuticos, la fundición de oro y el equipamiento ferroviario.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff

Actualidad

