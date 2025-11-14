Gobierno suizo: los aranceles estadounidenses se reducirán al 15 %

El Gobierno suizo agradeció al presidente estadounidense Donald Trump su «compromiso constructivo» en la cuestión de los aranceles. Keystone-SDA

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

El Gobierno suizo anunció el viernes que los aranceles estadounidenses sobre sus exportaciones se reducirán del 39 % al 15 % y agradeció al presidente Donald Trump su compromiso constructivo.

1 minuto

«Suiza y Estados Unidos han encontrado una solución satisfactoria: los aranceles estadounidenses se reducirán al 15 %», declaró el Gobierno suizo en una publicación en X. Se trata del mismo nivel arancelario que el de la Unión Europea.

Las autoridades suizas agradecieron a Trump y añadieron que la reciente reunión entre el ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, había sido «productiva».

External Content Switzerland and the U.S. have successfully found a solution: U.S. tariffs will be reduced to 15%. Thanks to President Trump @POTUSEnlace externo for the constructive engagement. The meeting @USTradeRepEnlace externo with Amb. J. Greer was productive. Further details will be announced at 4pm. 🇨🇭🤝🇺🇸 — Swiss Federal Government (@SwissGov) November 14, 2025 Enlace externo

Parmelin dará más detalles a las 16:30 (hora central europea) en una rueda de prensa en Berna.

En una entrevista televisiva con la cadena estadounidense CNBC, Greer afirmó que los detalles se publicarían en la página web de la Casa Blanca a lo largo del día de hoy.

Según declaró a la CNBC, en virtud del acuerdo, Suiza enviará una gran cantidad de productos manufacturados a Estados Unidos y reducirá su superávit comercial con este país, añadiendo que el pacto también se centra en los productos farmacéuticos, la fundición de oro y el equipamiento ferroviario.

External Content 🚨 @USTradeRepEnlace externo: "We've essentially reached a [trade] deal with Switzerland, so we'll post details of that today… We're really excited about that deal and what it means for American manufacturing." pic.twitter.com/sxf3LuDOubEnlace externo — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 14, 2025 Enlace externo

Mostrar más

Mostrar más Asuntos económicos Ponemos el acento en el desarrollo de la economía suiza con una perspectiva internacional; se trata de un boletín indispensable para aquellas personas con liderazgo. leer más Asuntos económicos

Mostrar más

Mostrar más Fin del cierre, rumores de reducción de aranceles y ausencia en la COP30 Este contenido fue publicado en Un resumen de noticias relacionadas con Estados Unidos, tal como las han reportado los medios suizos. leer más Fin del cierre, rumores de reducción de aranceles y ausencia en la COP30

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI