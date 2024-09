Piloto de drones se une a la guerra en defensa de Ucrania, con riesgos legales en Suiza

Patrick Messmer sirve en la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania, creada tras el ataque ruso de 2022, en la que combaten personas voluntarias de varios países, entre ellas, extremistas y criminales. El suizo mata con solo apretar un botón. Es piloto de drones y corre el riesgo de ser encarcelado en Suiza por sus acciones en Ucrania.

A finales de abril, Patrick Messmer, de 41 años, dejó atrás su vida en Suiza y se fue a la guerra. Lo hizo por convicción, como él dice: “Para mí, está claro que los rusos no se detendrán en Ucrania si no los paramos. Por eso me fui”.

En Suiza trabajaba en una quesería y formaba parte del comité de dirección del club de tiro local donde entrenaba a jóvenes. Ahora desde drones lanza bombas caseras contra unidades rusas. Por la noche se va cerca de la línea del frente con dos compañeros; dirige los drones sobre las posiciones enemigas y lanza granadas. Pulsando un botón, desde una distancia segura, mata a la gente. Aunque es brutal, no le quita el sueño. “Cuando mato no tengo sensaciones extremas. Es un poco como un videojuego”, reconoce, en una entregaEnlace externo de la televisión pública suiza SRF.

Una nueva dimensión de la guerra

Los drones han cambiado la forma de hacer la guerra en Ucrania. Drones de reconocimiento de ambos bandos sobrevuelan el campo de batalla y observan día y noche al adversario. Mientras en los primeros días de la guerra se utilizaban sobre todo grandes drones militares, ahora predominan los pequeños drones, como los que pilota Patrick.

En lugar de millones, cuestan unos miles o incluso unos cientos de dólares. Solo este año, Ucrania ha encargado un millón.

Sobre el campo de batalla la guerra también es una guerra de ondas electromagnéticas. Ambos bandos intentan cortar la comunicación entre los drones y sus pilotos utilizando inhibidores. En esta técnica de interferencia conocida como jamming Rusia está considerada líder. “Es nuestro mayor problema. Nos hace perder drones sobre la zona”, explica el suizo.

En la Legión Internacional

Patrick sirve en la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania, creada tras el ataque ruso de 2022, en la que combaten personas voluntarias de varios países.

Según los informes, en las tropas también se han integrado de manera regular extremistas y criminales. El oficial al mando, que se hace llamar Pacha, no oculta este hecho en el programa Rundschau de SRF. “Tenemos gente que escapa de las resoluciones judiciales en sus países de origen. Pero la mayoría viene a luchar por la libertad de Ucrania. “Siento un gran respeto”, cuenta.

Se prevé una pena de prisión

Messmer corre el riesgo de ser encarcelado en Suiza por sus acciones en Ucrania. Las personas de nacionalidad helvética que hacen el servicio militar en el extranjero se arriesgan a una multa o pena de prisión de hasta tres años. La justicia militar está al corriente de su caso y se está estudiando la posibilidad de incoar un procedimiento, según se ha informado a petición del interesado.

También hay un procedimiento penal en su contra por presuntas infracciones de la ley de armas. El tirador deportivo afirma que ha declarado correctamente en Suiza la veintena de armas que tiene. Dado que prima la presunción de inocencia, la fiscalía de Lucerna, que lleva el caso, ha declinado hacer comentarios sobre el procedimiento en curso.

“Cuando me jubile, puede que vuelva a Suiza para cumplir mi condena”, dice y no teme que la guerra acabe antes con su vida. “En nuestra posición, estamos tan lejos de los disparos que el riesgo es casi nulo. Y si me alcanza una bomba aérea, qué se le va a hacer”.

Adaptación al español de Lupe Calvo y Carla Wolff

