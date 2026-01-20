WEF Davos: El presidente francés Emmanuel Macron defiende el multilateralismo
El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió el multilateralismo en el Foro Económico Mundial (WEF, en sus siglas en inglés) el martes, en un discurso muy esperado tras algunas de sus reacciones más contundentes a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump. Habló en inglés, con gafas de sol debido a una infección ocular.
«Es una época de paz, estabilidad y previsibilidad, así que intentemos abordar los principales retos del mundo en unos pocos minutos», dijo Macron con sarcasmo al comienzo de su discurso en el Foro Económico Mundial.
El presidente francés pidió que se promueva el multilateralismo, que se ha visto debilitado por el orden actual, en el que «parece reinar la ley del más fuerte». Al igual que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó por una Europa independiente. Hoy en día, Europa se está quedando atrás y es demasiado «ingenua» en términos económicos.
Macron también quiere que se ponga fin a los aranceles entre Estados Unidos y Europa. Lamentó el uso del «instrumento anticoerción» si el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene sus recargos fiscales.
Respuesta firme
El jefe de Estado francés también respaldó la soberanía de Dinamarca y Groenlandia y la decisión de enviar tropas a la isla ártica junto con Alemania en particular.
Francia fue el primer país importante en decir un claro «no» a la invitación estadounidense a una «Junta de Paz», que parece un sustituto de las Naciones Unidas, pero que estaría completamente en manos de Donald Trump.
Trump reaccionó a esta negativa burlándose de su homólogo francés, a quien «nadie quiere porque su mandato está a punto de terminar», y amenazando con aplicar aranceles del 200 % al vino y al champán.
Traducción al español, Patricia Islas
