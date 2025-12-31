Los grandes temas políticos de Suiza este 2026

El 2026 será un año decisivo para la política helvética porque determinará el futuro de las relaciones entre Suiza y la Unión Europea (UE). La agenda de votaciones será intensa para la ciudadanía.

Este 2026 promete marcar la política suiza. Será decisivo para el futuro de las relaciones entre Suiza y sus vecinos europeos, ofreciendo a la ciudadanía un menú de votaciones excepcionalmente denso.

El 2026 será el año de la verdad para las relaciones entre Suiza y la Unión Europea (UE). Se espera que el Parlamento helvético y el europeo se pronuncien sobre un nuevo paquete de acuerdos que buscan conferir más estabilidad y desarrollo a las relaciones bilaterales.

Este tema ha tenido una gran presencia en la escena política nacional durante el 2025. La fase de consultas quedó concluida en octubre, y los cantones, partidos políticos y asociaciones ya han fijado sus posiciones en este tema. Tras analizar esta información, el Consejo Federal decidió reformar algunos puntos y se prevé que transmitirá un mensaje al Parlamento en marzo próximo.

En primavera, el Legislativo helvético iniciará un nuevo debate que comprende varias sesiones que seguramente serán acaloradas. Actualmente, solo la derecha conservadora de la Unión Democrática de Centro (UDC) rechaza de forma categórica los llamados Acuerdos Bilaterales III.

El resto de los partidos políticos están a favor, aunque expresen algunos peros. El Partido Socialista (PS, izquierda) solicita una mayor protección para las personas delegadas sindicales cuando hay despidos. El partido El Centro ha hecho reivindicaciones en torno a la inmigración. La derecha del Partido Liberal Radical (PLR) critica la dinámica del retorno del derecho europeo. Y los grupos campesinos darán batalla para exigir que se conserve la autonomía alimentaria en Suiza.

Pero el proceso no solo se resolverá en Berna. Los acuerdos alcanzados deben ser ratificados por el Consejo Europeo de la UE y se prevé que reciban el aval del Parlamento Europeo durante el otoño. En Bruselas, los grupos políticos ya comenzaron a analizar las 1.800 páginas del paquete de acuerdos, un trabajo que está a cargo de Christophe Grudler, encargado de la Cooperación del Norte y las relaciones con Suiza y Noruega. «Aunque hay críticas, la mayoría de las personas en el Parlamento desean que las relaciones con Suiza sean buenas y duraderas», dice.

Para la UDC, las alabardas simbolizan ahora la lucha contra los acuerdos con la Unión Europea.

La batalla del referéndum suizo

Si los acuerdos son validados a nivel federal en Suiza y en Europa, iniciará la fase más delicada: conseguir el apoyo de la población suiza. En 2027 tendrá lugar una votación popular sobre el tema poco antes de las elecciones federales de octubre. Pero antes tendrá que librarse otra batalla: definir en 2026 qué tipo de votación se realizará.

El Consejo Federal desea someter el paquete de acuerdos con la UE a un referéndum facultativo, es decir, uno que requiere solo la aprobación de la mayoría de la población electoral. Pero la UDC ha dejado claro que trabajará para lograr que exista un referéndum obligatorio, lo que implica la validación de la mayoría ciudadana y también la mayoría en al menos la mitad del los 26 cantones suizos.

¿Qué busca la UDC?: complicar la aprobación de estos acuerdos.

El Parlamento deberá tomar una decisión al respecto, pero el asunto también será sometido a la ciudadanía a través de una iniciativa popular llamada «Boussole» (brújula, en francés), que impulsan tres figuras empresariales millonarias de Suiza, quienes defienden que debe existir la doble mayoría, ciudadana y de la mayoría de los cantones, cada vez que se negocie un nuevo acuerdo con Bruselas.

Otra iniciativa que podría ser sometida en junio en las urnas pone en peligro los nuevos acuerdos con la UE. La UDC encabeza la iniciativa «No a una Suiza de 10 millones», que exige controles aún más estrictos para la inmigración a partir del momento en el que la población helvética supere los 9,5 millones de personas.

De ser aprobada esta iniciativa, Suiza estaría obligada a revisar las reglas del actual acuerdo de libre circulación de personas que tiene con la UE, arriesgando todos los demás acuerdos bilaterales debido a la «cláusula guillotina». Esta cláusula refiere que si se rescinde uno solo de los acuerdos entre Suiza y la UE, automáticamente quedarán rescindidos todos los demás. Ante esta posibilidad, la UE podría simplemente renunciar a seguir adelante con el nuevo paquete de acuerdos.

Un alud de votaciones por venir

Pero hay más votaciones que se avecinan en 2026, independientemente de las que conciernen a la UE. Recientemente se presentaron una veintena de iniciativasEnlace externo que podrían ser objeto de una votación popular en los meses por venir.

La primera jornada de votaciones está prevista el 8 de marzo en la que se evaluarán cuatro iniciativas: «¡200 francos son suficientes!», impulsada por la UDC, la Unión Suiza de las Artes y los Oficios (usan) y los Jóvenes PLR, que propone reducir el canon de radio y televisión de 335 a 200 francos suizos anuales y exonerar a las empresas. Recordemos que en Suiza estos ingresos financian los programas de radio y televisión de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR), de la que forma parte Swissinfo.

Ese mismo día se votará una propuesta para introducir un sistema de imposición individual que busca corregir la «penalización del matrimonio».

También se votará sobre una iniciativa para garantizar que se mantenga el dinero en efectivo en Suiza, asentando este derecho en la Constitución. Y hay un texto que pide la creación de un fondo destinado a paliar los efectos del cambio climático.

Pero habrá otros domingos de votaciones muy intensos después del de marzo. Se deberá evaluar en las urnas «la Iniciativa sobre de la Neutralidad», que impulsan la UDC y la asociación Pro Suisse, para eliminar cualquier alianza militar o de defensa si no hay un ataque directo hacia Suiza, y para limitar la participación helvética en sanciones internacionales decididas por la ONU.

En busca de nuevos socios comerciales

En Suiza, las inquietudes de política exterior suelen estar vinculadas a la Unión Europea (UE), percibida como una potencia abrumadora. Pero la principal humillación que Berna ha recibido en los últimos años llegó desde Washington en agosto: la imposición de aranceles del 39 % a las exportaciones suizas que generó una gran conmoción. La reciente reducción de esta imposición al 15% generó cierto alivio, pero no eliminó la rabia que despertó.

Primero, porque Estados Unidos es -después de la UE- el segundo mercado más importante para las exportaciones suizas. Segundo, por la forma en la que se leyó este «dictato» arancelario: como una demostración de fuerza de Estados Unidos, sin escrúpulos y en busca de obtener recursos indiscriminadamente. El anuncio, por cierto, se realizó el 1 de agosto pasado, fecha en el que se celebra la Fiesta Nacional de Suiza.

Suiza dispone de pocos medios para contestar esta política de Estados Unidos, pero sí se fijó un objetivo claro: fortalecer su estrategia de diversificación celebrando tratados comerciales con países de todo el mundo. En tiempos recientes se han firmado, o están a punto de firmarse, múltiples nuevos acuerdos. Un ritmo de dinamismo sostenido y compartido por otros países que, como Suiza, también tienen un profundo interés por reducir la dependencia con respecto a Estados Unidos, que hoy tiene un Gobierno juzgado como impredecible.

Suiza presidirá por tercera ocasión la OSCE

Tomar el timón de una organización que está paralizada no es un regalo, menos todavía cuando no se deseaba esa responsabilidad y solo se aceptó ante la insistencia de las contrapartes.

Suiza encabezará la presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) por tercera ocasión. Sus dos primeros mandatos tuvieron lugar en 1996 y 2014. Está aceptando la misión en 2026 porque ningún otro estado logró el apoyo necesario.

La OSCE cubre la totalidad del hemisferio norte, tiene 57 países miembros y trabaja además con una docena de instituciones de cooperación. Es una entidad con un presupuesto de 138 millones de francos suizos, mucho más modesto que el de otras organizaciones homólogas multilaterales.

Pero incluso lograr este presupuesto anual se torna cada vez más difícil. Estados Unidos amenaza con recortar sus aportaciones a la OSCE si no se concentra exclusivamente en las llamadas «misiones esenciales».

Y como lo ha expresado la embajada rusa en Berna, el «apoyo» de Estados Unidos a la candidatura suiza puede leerse como un «anticipo» de esos fondos, y el éxito que tenga Suiza en su misión dependerá de su capacidad como mediadora imparcial. En el caso de Rusia, su «apoyo» consiste solo en comprometerse a no ejercer su derecho de veto.

Pese a este contexto, Suiza tendrá que aprovechar al máximo su presidencia tanto en el plano diplomático como en el político. La OSCE es la única plataforma en la que Europa, Rusia y los Estados Unidos se encuentran actualmente en una misma mesa de diálogo. Así que un eventual acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en el que la OSCE pueda participar activamente sería el mejor de los escenarios para Ignazio Cassis, ministro suizo de Asuntos Exteriores, que será el presidente de la organización este 2026.

Artículo original editado por Samuel Jaberg, adaptado del francés al español por Andrea Ornelas y revisado por Patricia Islas

