Este contenido fue publicado el 15 de junio de 2018 11:00 15 de junio de 2018 - 11:00

En estos tiempos de globalización Suiza forma parte de los países que tienen más contacto con sus socios internacionales.

(Keystone)

Pocos países disponen de una red de contactos tan extensa como Suiza. Por eso, mantener una política exterior activa es de capital importancia para nuestro país, afirma Christa Markwalder, recientemente nombrada presidenta de la Asociación suiza de Política Exterior. Entrevista.

swissinfo.ch: ¿Cuáles son los retos actuales para Suiza en materia de política exterior?

Christa Markwalder: El mundo en su totalidad atraviesa una época de transformaciones. Por ejemplo, tras varias décadas de democratización en los países del antiguo bloque del Este asistimos ahora a la aparición de nuevas tendencias autocráticas. Estados Unidos está viviendo con Donald Trump una presidencia intermitente, incluso caótica. Cada vez más actores no estatales se involucran en conflictos y enfrentamientos armados e incluso se libran guerras por poderes.

“Ya no es posible establecer una distinción clara entre política interior y política exterior. Esa división parece hoy artificial.” Fin de la cita

swissinfo.ch: Entonces, ¿nos encontramos en un mundo relativamente caótico en el que Suiza debe orientarse y tomar posiciones?

C.M.: Sí. Por ejemplo, Suiza puede invertir en el uso de la plataforma internacional de Ginebra y reunir a las partes en conflicto. Suiza no está comprometida solo con la paz, sino también con el crecimiento de la riqueza y la prosperidad: las empresas suizas forman parte de los grandes inversores directos en el exterior y crean puestos de trabajo a escala local. Hemos realizado ya una buena labor con nuestro sistema de formación dual, que se ha convertido en una especie de producto suizo de exportación.

swissinfo.ch: La mejor política exterior es no tener política exterior. Eso es lo que se viene repitiendo en Suiza desde hace varias generaciones.

C. M.: Eso nunca ha sido verdad y además supone un desconocimiento de la realidad pasada y presente. Suiza es uno de los países más globalizados del mundo. Por esa razón, una política exterior activa reviste una importancia capital para Suiza.

swissinfo.ch: Se dice también que los políticos especializados en política exterior no tienen arraigo en Suiza.

C. M.: Eso es algo un poco inherente al sistema. La política exterior es una política transversal y en consecuencia más abstracta que la de otras áreas. Si alguien se dedica intensamente a la política exterior, los ciudadanos le considerarán menos útil que un parlamentario comprometido con la educación, los temas medioambientales o una infraestructura de transporte específica.

Christa MarkwalderEnlace externo representa al Partido Radical Liberal (PLR, liberales) en el parlamento suizo desde 2003. Trabaja en el seno de la comisión de política exterior, que presidió en 2010 y 2011. Christa Markwalder es especialista en relaciones bilaterales, por ejemplo, con el Congreso estadounidense o los parlamentos británico o ucraniano. De 2015 a 2016, a la edad de 42 años, presidió el Consejo Nacional. Desde 2004 a 2014 fue también presidenta del Nuevo Movimiento Europeo SuizoEnlace externo. Fin del recuadro

swissinfo.ch: ¿Se interesan de verdad los suizos por los problemas de política exterior?

C. M.: Sí, mucho y además están bien informados. De hecho, debido a nuestra democracia directa ciudadanas y ciudadanos tratan con regularidad temas de política exterior y la determinan en las urnas.

swissinfo.ch: Así pues, en Suiza el pueblo tiene la última palabra en cuestiones de política exterior. Por lo tanto, el nuevo ministro de Asuntos exteriores, Inazio Cassis, tiene razón al afirmar que “la política exterior siempre es parte de la política nacional”.

C. M.: Totalmente. Por un lado, los temas de política interior cada vez tienen más que ver con la política exterior. Pienso, por ejemplo, en la Reforma Tributaria Empresarial III, que fue rechazada por el pueblo a principios de 2017, y en la nueva propuesta del Consejo Federal [Gobierno]el Proyecto Fiscal 17Enlace externo. En este caso no se trata solo de política interior. Esta propuesta está directamente relacionada con las principales tendencias en materia de política fiscal a escala internacional y europea. Por otra parte, el apoyo de la población es muy importante para conseguir objetivos en política exterior. Por ejemplo, cuando los ciudadanos rechazan en las urnas iniciativas aislacionistas en materia de política exterior es cuando podemos realizar con éxito una política exterior, económica y nacional.

swissinfo.ch: ¿Pero no existe el peligro de que la política exterior sea vista como una filial de la política interior?

C. M.: En el mundo globalizado de hoy día ya no es posible establecer una distinción clara entre política interior y exterior. Esa separación parece algo artificial.

La consejera nacional (diputada) del PLR Christa Markwalder está comprometida con una política exterior activa. Asegura que es de capital importancia para Suiza. (Keystone)

swissinfo.ch: Sigamos con el tema de la globalización. Una de las fortalezas de la política exterior suiza reside en las redes internacionales de comunicación que tenemos.

C. M.: Suiza dispone de una sólida red internacional, como lo confirman las cifras. Por ejemplo, cada día cruzan la frontera suiza bienes y servicios por un valor aproximado a los mil millones de francos. Suiza tiene también la mayor densidad de multinacionales por habitante y es asimismo activa en los foros multilaterales. Hace poco visité la sede de la ONU en Nueva York con una delegación parlamentaria y pude debatir con nuestros representantes las prioridades suizas que estos defienden en la Asamblea General de la ONU.

swissinfo.ch: ¿Cuenta Suiza con otros puntos fuertes en materia de política exterior?

C. M.: Otra fortaleza importante es sin duda la neutralidad, tal como la interpretamos hoy. La neutralidad ya no está equiparada a la pasividad. Por el contrario, la entendemos como una contribución activa a los procesos de mediación y a las negociaciones de paz, así como a la promoción y protección de los derechos humanos. Suiza es también una potencia protectora muy valorada. Esto demuestra que el prestigio y el respeto a Suiza son altos, especialmente porque este país no fue una vieja potencia colonial, no participó en las guerras mundiales, no lleva una política exterior agresiva y no tiene una “agenda oculta”.

“En las negociaciones no hay que comenzar con un compromiso, sino a lo sumo terminar con uno.” Fin de la cita

swissinfo.ch: Al examinar las relaciones de Suiza con la Unión Europea un observador externo podría tener la impresión de que Berna no tiene una estrategia coherente.

C. M.: Con respecto a la UE la estrategia se adapta siempre al desarrollo de los acontecimientos en cada momento. Actuando así la atención se centra siempre en lo que es factible y menos en lo deseable. Sin embargo, Suiza dispone de un artículo sobre política exteriorEnlace externo que expresa nuestros valores y solidaridad con los pueblos de los países más pobres. Además, el antecesor de Inazio Cassis, Didier Burkhalter, ya definió la estrategia de política exterior 2016-2019Enlace externo.

swissinfo.ch: La Asociación Suiza de Política ExteriorEnlace externo celebra ahora medio siglo de existencia. Usted ha asumido la presidencia. ¿Cuál es la política exterior que quiere usted apoyar, incluso como parlamentaria?

C. M.: A mi entender, Suiza tiene que defender sus valores tanto a nivel nacional como frente a sus socios extranjeros. Tiene que implicarse, participar y ejercer sus derechos, sus oportunidades y posibilidades. Suiza debe estar segura de sí misma y aportar el encanto helvético. Tenemos muchas fortalezas y calidad. Y no debemos ocultarlas. En las negociaciones lo que vale no es comenzar con un compromiso sino terminar con uno.

La Asociación Suiza de Política ExteriorEnlace externo celebra su 50º aniversario. Desde su fundación en 1968 ha defendido su compromiso a favor de una Suiza abierta, tal y como indica en su página web. Esta organización, sin ánimo de lucro y no partidista, tiene como objetivo promover el interés por la política exterior suiza y hacerla comprensible para el público más amplio posible. La asociación organiza regularmente actos sobre temas de actualidad en materia de política exterior.



Traducido del alemán por José Wolff

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook