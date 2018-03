swissinfo.ch with SDA/ATS

Declive en ocupación femenina de altos puestos 07 de marzo de 2018 - 16:26 El porcentaje de mujeres en altos cargos ejecutivos disminuyó levemente en Suiza el año pasado, según un informe. La encuesta anual de la consultora de recursos humanos Schilling muestra una caída del 1% al 7% en 2017 en comparación con el año anterior. En 2016, la participación de las mujeres en los puestos ejecutivos de las empresas se incrementó un 2%, lo que permite esperar un fuerte aumento en los próximos años. Sin embargo, la encuesta encontró que solo el 8% de los altos ejecutivos recién nombrados en las 118 empresas más grandes de Suiza eran mujeres, frente al 21% del año anterior. Once mujeres dejaron los puestos más altos en 2017, pero solo nueve mujeres fueron contratadas para reemplazarlas. La proporción de mujeres en las juntas directivas de las empresas aumentó en un 2% a 19% el año pasado, pero los autores del informe dicen que el aumento no es suficiente para alcanzar el objetivo del 30% para 2022. El Gobierno suizo solicitó al Parlamento que imponga una cuota de género para las juntas directivas y gerencias de las empresas suizas que cotizan en bolsa, pero el Senado retrasó la semana pasada la discusión sobre la propuesta.