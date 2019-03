Suiza no toma partido entre las dos partes, reconociendo a los Estados y no a los gobiernos.

Suiza presupuesta 6 millones de francos de ayuda a Venezuela 12 de marzo de 2019 - 10:00 El Consejo Federal indicó el lunes (11.03) que ha presupuestado seis millones de francos para ayuda al pueblo de Venezuela en 2019. Asimismo, ratificó la disposición de Berna de interponer sus buenos oficios en caso de que las dos partes en conflicto lo soliciten. El Consejo Federal (Gobierno de Suiza) respondió a las preguntas de los diputados Denis de la Reussille (Partido Obrero Popular/Neuchâtel) y Fabian Molina (Partido Socialista /Zúrich) sobre su actuar ante la crisis en Venezuela. Molina preguntó al Ejecutivo cómo valora la situación actual en Venezuela, si comparte la opinión del CICR sobre la situación humanitaria y si estaría dispuesta a ofrecer sus buenos oficios para contribuir a una solución negociada. Por su parte, De la Resuille instó al Consejo Federal a que actúe urgentemente y apoye una solución negociada para restablecer la paz y la estabilidad en el país. "La costumbre de Estados Unidos de sumirse en un conflicto armado convertiría a la región en un caldo de cultivo de conflictos, lo que causaría graves sufrimientos a todos los sectores de la población civil ¿Intervendrá el Consejo Federal e intentará evitar este conflicto?" El Ejecutivo respondió que sigue con preocupación la situación. "Desde al menos 2016, la situación en Venezuela ha sido extremadamente insatisfactoria en lo que respecta a la democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y los derechos humanos. Durante el mismo período, la crisis socioeconómica ha provocado una escasez cada vez mayor de suministros para las necesidades cotidianas, lo que ha provocado la migración de alrededor de 3,4 millones de venezolanos a sus países vecinos. Entre 2017 y 2018, la Cosude aportó unos 10 millones de francos suizos con el fin de aliviar la difícil situación de la población de la región. Se han presupuestado unos 6 millones de francos suizos para 2019." El Consejo Federal reiteró su llamado a las partes implicadas para que actúen con moderación y busquen una solución constitucional a la crisis política. "Suiza es conocida por su política de buen servicio y puede ofrecerlo. Sin embargo, el requisito previo es que las partes interesadas estén de acuerdo. Este no es el caso en la actualidad." Suiza no toma partido entre las dos partes, reconociendo a los Estados y no a los gobiernos.