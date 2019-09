Drop in asylum requests prompts review of facilities

Cierran dos centros de asilo “hasta nuevo aviso” 09 de septiembre de 2019 - 15:01 La Secretaría de Estado para las Migraciones (SEM) pretende reducir los gastos de funcionamiento en unos 30 millones de francos mediante el cierre temporal de alojamientos en centros federales de asilo. Además, examina medidas para mejorar la implementación de las deportaciones. Los centros federales de asilo de Kappelen, en el cantón de Berna, y Muttenz, en el de Basilea, permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, anunció la SEM este lunes. El ahorro de unos 30 millones de francos anuales corresponde a alrededor del 30% de los costos anuales de mantenimiento y seguridad, según el comunicado de la dependencia. La SEM señaló que en 2014 el Gobierno federal y los cantones acordaron operar 5 000 plazas en centros federales de asilo para implementar los procedimientos acelerados. Esto permitiría procesar hasta 29 000 solicitudes de asilo por año en las seis regiones de asilo. Actualmente hay más de 4 000 plazas disponibles, pero solamente la mitad están ocupadas. Sin embargo, el número de solicitudes ha disminuido continuamente en los últimos años. Para finales de este año, la SEM espera alrededor de 14 500 solicitudes de asilo. Esta sería la cifra más baja desde 2007. El objetivo es utilizar alrededor del 80% de la capacidad de los centros de asilo que siguen en funcionamiento. Con las nuevas 2 200 plazas disponibles, cada año podrían tramitarse unas 16 000 nuevas solicitudes de asilo. Si el número de solicitudes volviera a aumentar, las plazas canceladas temporalmente podrían reactivarse en un plazo de cuatro a doce semanas. Deportaciones La SEM también quiere mejorar la implementación del sistema de deportación. Dijo que el número de repatriaciones pendientes de solicitantes de asilo rechazados había disminuido constantemente en los últimos años debido a que había mejorado la cooperación con muchos países de origen. “Sin embargo, con algunos Estados, todavía no funciona como se desea y, en algunos casos, no hay voluntad de cooperar en absoluto”, señaló. La SEM señaló que, en el ámbito de la asistencia para el retorno y la reintegración, los instrumentos deben reforzarse para que el mayor número posible de solicitantes de asilo que no tienen derecho a protección en Suiza decidan regresar voluntariamente a su país de origen.