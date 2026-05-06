Polonia detiene en dos años a tantos espías para Rusia como en tres décadas anteriores

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Cracovia (Polonia), 6 may (EFE).- Las autoridades polacas iniciaron en los últimos dos años 69 investigaciones por espionaje vinculado a Rusia y Bielorrusia y detuvieron a 91 personas sospechosas de trabajar para la «inteligencia enemiga», una cifra que iguala el total de detenciones acumulado en los 32 años anteriores (1991-2023).

El informe de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) de Polonia sobre actividades de contraespionaje en 2024 y 2025 difundido este miércoles, el primero de este tipo publicado en una década, precisa que entre 2016 y 2023 se llevaron a cabo 46 detenciones; entre 2008 y 2015, un total de 11; y entre 1991 y 2008, el máximo de casos en un año ascendió a cinco.

El documento señala, además, que sólo en 2024 y 2025 se logró «eliminar a 61 agentes de la esfera pública», en referencia a los diplomáticos rusos expulsados del país.

Entre los casos más destacados, la ABW detalla el procesamiento de Janusz N., en prisión provisional desde mayo 2021 por supuestamente actuar en favor de Rusia en círculos parlamentarios, mediante intentos de soborno y captación de diputados y eurodiputados polacos.

Otro tipo de amenazas expuestas en el documento son las células dedicadas al sabotaje, que están integradas por ciudadanos rusos, bielorrusos y ucranianos en su mayoría, y que han sido desarticuladas cuando planeaban incendios en ciudades como Gdańsk y ataques con explosivos contra infraestructuras críticas y militares.

El jefe de la ABW, el coronel Rafał Syrysko, concluye en el informe que Polonia «se enfrenta a un desafío existencial porque «Rusia se encuentra en un estado de guerra no declarada con el mundo occidental».

El coronel sitúa a Polonia como el principal «campo de batalla» de estas operaciones híbridas coordinadas por los servicios de inteligencia rusos: el FSB y el GRU.

El informe también alerta sobre una tendencia hasta ahora inusitada en Polonia: la presencia del radicalismo islámico», con casos como la deportación de un miembro de Daesh originario de Tayikistán.

Además, en noviembre del año pasado, se arrestó a un polaco de 19 años que preparaba un atentado terrorista «inspirado en el Estado Islámico (EI) contra un mercadillo navideño».

La agencia de Inteligencia polaca advierte en su informe sobre la «muy peligrosa radicalización de personas jóvenes y su entusiasmo por el terrorismo», y señala que «su fascinación por la violencia a menudo surge de la desinformación en redes sociales y foros de internet». EFE

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