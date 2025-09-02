Por primera vez no hubo características corrientes frías de la estación seca en Panamá

2 minutos

Ciudad de Panamá, 2 sep (EFE).- Las características aguas «frías y ricas en nutrientes» durante la estación seca de Panamá no surgieron este 2025 por primera vez en 40 años debido a la debilidad de los vientos alisios, según alertó este martes el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales gracias a un estudio científico.

Ese fenómeno natural llamado afloramiento sucede anualmente durante la estación seca, que va de diciembre a abril, gracias a que los vientos alisios generan en el golfo panameño permiten «el ascenso de aguas frías y ricas en nutrientes desde las profundidades del océano hacia la superficie».

Eso impulsa pescas más «productivas y ayuda a proteger a los arrecifes coralinos del estrés térmico», además de que «gracias a este movimiento del agua, el mar en las playas del Pacífico panameño tiene una temperatura más baja durante las vacaciones de ‘verano’ (estación seca)», según ese instituto.

El estudio científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales arrojó que dicho fenómeno «no ocurrió por primera vez» este año y que «como resultado, se atenuaron los descensos de temperatura y los aumentos de productividad típicos de esta época» en 2025.

La causa «de este evento sin precedentes» fue «una reducción significativa en los patrones de viento», lo que revela «cómo la alteración del clima puede modificar rápidamente procesos oceánicos fundamentales, que han ofrecido sustento a comunidades costeras pesqueras por miles de años».

Aún así, los científicos advierten que «se necesita más investigación para determinar una causa más precisa y sus posibles consecuencias para la pesca» y que dicho hallazgo «resalta la creciente vulnerabilidad de los sistemas de surgencia tropical que, a pesar de su enorme importancia ecológica y socioeconómica, siguen siendo escasamente monitoreados».EFE

