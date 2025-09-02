The Swiss voice in the world since 1935

Por primera vez no hubo características corrientes frías de la estación seca en Panamá

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Panamá, 2 sep (EFE).- Las características aguas «frías y ricas en nutrientes» durante la estación seca de Panamá no surgieron este 2025 por primera vez en 40 años debido a la debilidad de los vientos alisios, según alertó este martes el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales gracias a un estudio científico.

Ese fenómeno natural llamado afloramiento sucede anualmente durante la estación seca, que va de diciembre a abril, gracias a que los vientos alisios generan en el golfo panameño permiten «el ascenso de aguas frías y ricas en nutrientes desde las profundidades del océano hacia la superficie».

Eso impulsa pescas más «productivas y ayuda a proteger a los arrecifes coralinos del estrés térmico», además de que «gracias a este movimiento del agua, el mar en las playas del Pacífico panameño tiene una temperatura más baja durante las vacaciones de ‘verano’ (estación seca)», según ese instituto.

El estudio científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales arrojó que dicho fenómeno «no ocurrió por primera vez» este año y que «como resultado, se atenuaron los descensos de temperatura y los aumentos de productividad típicos de esta época» en 2025.

La causa «de este evento sin precedentes» fue «una reducción significativa en los patrones de viento», lo que revela «cómo la alteración del clima puede modificar rápidamente procesos oceánicos fundamentales, que han ofrecido sustento a comunidades costeras pesqueras por miles de años».

Aún así, los científicos advierten que «se necesita más investigación para determinar una causa más precisa y sus posibles consecuencias para la pesca» y que dicho hallazgo «resalta la creciente vulnerabilidad de los sistemas de surgencia tropical que, a pesar de su enorme importancia ecológica y socioeconómica, siguen siendo escasamente monitoreados».EFE

adl/rao/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR