Portugal confirma una nacional herida y otra desaparecida en el incendio en Suiza

1 minuto

Lisboa, 2 ene (EFE).- El Gobierno de Portugal confirmó este viernes que entre los heridos del incendio de Nochevieja en un bar de la localidad de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos, hay una mujer portuguesa, y que otra permanece desaparecida.

Fuentes del Ministerio de Exteriores confirmaron a EFE esta información y precisaron que todavía no tienen detalles sobre el estado de salud de la mujer herida.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, envió este jueves a su homólogo suizo «un mensaje de solidaridad con el pueblo suizo, y en especial con el cantón de Valais, por la tragedia que marcó el inicio del año nuevo, causando tantos muertos y heridos en un momento que debería ser de alegría y esperanza».

El incendio se desató la pasada Nochevieja en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban el Año Nuevo, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad. EFE

