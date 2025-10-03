Portuguesa detenida que iba en flotilla dice que no le han dado comida ni agua en 48 horas

Lisboa, 3 oct (EFE).- La líder del partido portugués Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que fue detenida por Israel como miembro de la Global Sumud Flotilla, que iba de camino a Gaza, afirmó que no les han dado comida ni agua en 48 horas, denunció este viernes su hermana, Joana Mortágua.

Joana Mortágua, que también es miembro del Bloco de Esquerda, anunció estos hechos en Instagram, donde precisó que esta información se la había trasladado el cónsul de Portugal en Israel.

«Me acaba de llamar el cónsul de Portugal en Israel. Estuvieron con Mariana, está bien psicológicamente y físicamente, con la fuerza de siempre, según él, pero con quejas. Ella pidió que me contactara y leyese un mensaje suyo: Madre, estoy bien, pero no nos trataron bien, sin comida ni agua durante 48 horas. Convocad manifestación», publicó Joana Mortágua, quien anunció que habrá una protesta este sábado en Lisboa.

Mariana Mortágua es una de los cuatro portugueses que fueron detenidos por Israel en la noche de este pasado miércoles mientras viajaban a Gaza con la Gobal Sumud Flotilla, entre los que también están la actriz Sofia Aparício y dos activistas.

El Ministerio de Exteriores portugués comunicó en una respuesta remitida a EFE que, tras la reunión este viernes de la embajadora y el cónsul de Portugal en Israel con los cuatro detenidos, pudieron confirmar que «todos se encontraban bien de salud a pesar de las condiciones difíciles y duras» para llegar al puerto de Asdod y al centro de detención.

«No fueron sometidos a violencia física, no obstante hubo varias quejas, que llevaron a una protesta inmediata por parte de la embajadora», recalcaron.

Exteriores añadió que los cuatro portugueses han aceptado ser deportados voluntariamente «y de inmediato».

«Fueron informados de que las autoridades israelíes los colocarán en los primeros vuelos disponibles destinados a Europa, a expensas del Gobierno israelí, pudiendo sufrir atrasos debido a las festividades israelíes del Sucot», añadió el Ministerio de Exteriores portugués, quien aseguró que los detenidos serán acompañados por un diplomático luso durante el proceso. EFE

