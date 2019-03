En la categoría de Historias Suizas se impuso Nicolas Brodard. Acompañó al presidente Alain Berset durante meses sin fotografiarlo: “El ministro no aparece en ninguna foto, pero cada una de ellas muestra su visión de las cosas, subraya el joven fotógrafo. swissinfo.ch publicó esta obra en una galería de fotos.

Lo mejor del fotoperiodismo suizo Daniel Rihs, Texto 29 de marzo de 2019 - 14:18 El jurado de la Fundación Reinhardt von Graffenried dio a conocer este viernes la lista los mejores fotógrafos de prensa en 2018. En la categoría Actualidad, Stefan Bohrer ganó con una fotografía de un gran incendio en el puerto fluvial de Basilea (arriba). “La imagen es también una cita visual de un clásico del fotoperiodismo”, señala Koni Nordmann, miembro del jurado. Hace una comparación con el fotógrafo de Magnum Thomas Hoepker, quien captó a un grupo de jóvenes en Brooklyn charlando mientras las Torres Gemelas ardían hasta los cimientos. En la categoría de Historias Suizas se impuso Nicolas Brodard. Acompañó al presidente Alain Berset durante meses sin fotografiarlo: “El ministro no aparece en ninguna foto, pero cada una de ellas muestra su visión de las cosas, subraya el joven fotógrafo. swissinfo.ch publicó esta obra en una galería de fotos. Con cuatro personas vestidas de San Nicolás en el momento de entrar en un centro de detención para visitar a los prisioneros, Christian Merz obtuvo el primer premio en la categoría de Vida Cotidiana. Anthoney Anex se atribuyó el galardón para el Mejor Retrato con una imagen de Pipilotti Rist posando con la lengua al borde de una piscina. Con su instalación en una piscina cubierta en Berna, la artista llama la atención sobre la muerte de los arrecifes de coral en todo el mundo. Granit Xhaka también mostró su lenguaje: en el Mundial de Rusia, el jugador suizo de origen kosovar suscitó una gran polémica por su gesto de celebración que simboliza el águila bicéfala de Kosovo en el partido contra Serbia. El fotógrafo Laurent Gillieron consiguió así la mejor imagen del Deporte. En la categoría de Extranjeros, impresionó la obra de Michael Zumstein. Visitó un centro de rehabilitación en Níger para desertores del grupo terrorista islámico Boko Haram. Uno de los seis ganadores por categoría recibirá el premio principal de Fotógrafo del Año 2018, durante la ceremonia del 24 de abril de 2019, en Berna.