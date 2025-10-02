Presidente de Israel dice que había advertido a Carlos III del auge del antisemitismo

2 minutos

Jerusalén, 2 oct (EFE).- El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, indicó este jueves que esta misma semana había mandado una carta al rey Carlos III de Inglaterra en la que le expresaba su «profunda preocupación por el aumento del antisemitismo» en el Reino Unido y le recalcaba la necesidad de actuar al respecto.

Herzog aludió al contenido de dicha carta tras el ataque ocurrido hoy contra una sinagoga de la ciudad inglesa de Mánchester en el que murieron tres personas (incluido el atacante) y al menos otras tres resultaron heridas, en una acción calificada de terrorista por las autoridades británicas.

En su carta de principios de esta semana, Herzog alertó de que el aumento del antisemitismo «suele ser un indicio de una expansión más amplia de la intolerancia y el odio en la sociedad».

Herzog reveló el contenido de esa misiva en una conversación con líderes de la comunidad judía de Mánchester, a quienes les dijo que su mensaje al monarca subrayaba los «graves desafíos» que en su opinión afrontan las comunidades judías en el Reino Unido, Australia y Canadá.

El presidente israelí consideró que los actos antisemitas allí han aumentado «a niveles sin precedentes».

«El antisemitismo es el indicador más fiable del mundo sobre amenazas graves a la libertad. (…) El mundo libre no puede y no debe permitir que el conflicto se convierta en una herramienta política contra el pueblo judío», subrayó Herzog, que dijo confiar en que «el liderazgo moral» de Carlos III sea una fuente de aliento para las comunidades judías en la Commonwealth y el resto del mundo. EFE

