Presidente paraguayo traza como objetivo para 2026 conseguir el tercer grado de inversión

Asunción, 22 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este lunes que el objetivo de su Gobierno para 2026 es alcanzar el tercer grado de inversión para su país, que ya obtuvo esa calificación crediticia por parte de las agencias Standard & Poor’s, y Moody’s.

Consultado por periodistas, Peña señaló buscarán conseguir «el triplete, el tercer grado de inversión».

«Nos queda solamente el de Fitch y creemos que se va a dar en el año 2026», agregó el mandatario tras participar en Asunción de la III Reunión de Jefes de Misión de las Representaciones Diplomáticas y Consulares del Paraguay.

Peña destacó que el grado de inversión de Standard & Poor’s alcanzado por su país la semana pasada «no es un punto final», sino «de inicio», y anticipó en ese sentido que esas calificaciones ayudan «a acelerar la toma de decisiones por parte de los inversionistas».

También aseguró que en 2026 irán «por más».

«En el 2026 vamos a arrancar el año con todo, para que el resultado sea mejor, para que el crecimiento sea más del 6 %», añadió el jefe de Estado, sobre el crecimiento proyectado para 2025.

De igual forma, indicó que han puesto en marcha un plan, denominado ‘Paraguay 2X’, que tiene como meta duplicar el PIB local en los próximos 10 años con un crecimiento anual del 7 %.

El ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, indicó la semana pasada que Standard & Poor’s, que elevó su calificación soberana a BBB- con perspectiva estable, resaltó, entre otras, las reformas del Gobierno, la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y la perspectiva de crecimiento de su país.EFE

