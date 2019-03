El instituto KOFEnlace externo ha anunciado este miércoles que el crecimiento para este año no será del 1,6% como preveía, sino del 1% del Producto Interior Bruto. Sin embargo, KOF mantiene en un 2,1% las previsiones de crecimiento para el año 2020.

Suiza crecerá menos este año 27 de marzo de 2019 - 15:07 El deterioro de las condiciones internacionales tendrá un impacto negativo en la economía suiza fuertemente orientada hacia las exportaciones. El instituto KOF de la Politécnica de Zúrich revisa a la baja las previsiones de crecimiento para este año. El instituto KOF ha anunciado este miércoles que el crecimiento para este año no será del 1,6% como preveía, sino del 1% del Producto Interior Bruto. Sin embargo, KOF mantiene en un 2,1% las previsiones de crecimiento para el año 2020. “La incertidumbre del Brexit, la desaceleración de la economía china, la recesión en la zona euro: es un entorno difícil para la economía”, señala el instituto de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) en un comunicado. Los salarios reales crecerán un 0,4% en 2019, lo que reducirá aún más el poder adquisitivo de los consumidores, según KOF. Debido a los ajustes a la inflación, los niveles salariales en Suiza han caído en los últimos dos años. Las previsiones del instituto KOF coinciden con las de otros expertos. La Secretaría de Estado de Economía (Seco) también ha revisado a la baja su previsión del 1,5% al 1%. El instituto BAK y los economistas del banco UBS también han rebajado sus previsiones de crecimiento para 2019 al 1,1% y al 0,9%, respectivamente.