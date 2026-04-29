Primer lanzamiento exitoso de Thundart, cohete de largo alcance de Safran y MBDA

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El fabricante de misiles MBDA y Safran, grupo internacional especializado en la aviación, anunciaron el miércoles haber realizado un primer disparo de demostración de su sistema Thundart, un cohete tierra-tierra de largo alcance, concebido como alternativa europea al sistema estadounidense HIMARS, y que podría estar operativo hacia 2030.

«Thundart es el primer y único sistema soberano de ataque en profundidad que ha realizado un disparo de demostración, el cual fue un gran éxito (…) el 14 de abril en la isla de Levante (sur de Francia)», declaró Hugo Coqueret, responsable del combate terrestre en MBDA, durante una conferencia de prensa a distancia.

«Es una etapa clave» para el programa de este sistema de artillería con un alcance de 150 km, continuó.

A nivel mundial, sus competidores son los sistemas HIMARS desarrollados por Lockheed Martin, así como los sistemas israelí PULS y surcoreano Chunmoo, todos ya operativos y en expansión internacional.

Thundart se basa en un camión lanzador todoterreno capaz de transportar ocho cohetes y desplazarse por carretera a una velocidad de hasta 80 km/h, lo que le permite «realizar el disparo y cambiar rápidamente de posición», precisó Michael Soulat, responsable del programa en Safran.

Esta movilidad, así como el tiempo de despliegue «extremadamente corto», constituyen «una de las claves de la supervivencia hoy en día», especialmente frente a la amenaza de los drones, subrayó Coqueret.

El lanzacohetes está diseñado para atacar en profundidad el dispositivo enemigo, como puestos de mando, artillería, defensas antiaéreas o para «interrumpir flujos logísticos y ralentizar la maniobra del adversario», detalló Soulat.

El sistema resiste interferencias electrónicas y puede «operar en entornos donde la guerra electrónica es omnipresente», añadió.

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