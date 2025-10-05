The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Primer ministro de Georgia llama a Occidente a reconocer la voluntad del pueblo georgiano

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tiflis, 5 oct (EFE).- El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, llamó hoy a Occidente a reconocer la voluntad el pueblo georgiano tras la victoria de su formación en las municipales del sábado y la represión de los disturbios organizados por la oposición en Tiflis, donde se produjo un intento de asalto a la presidencia.

«Extendemos una mano de amistad a Estados Unidos y a la Unión Europea. Nuestro deseo es reiniciar las relaciones», dijo Kobajidze en rueda de prensa tras denunciar que «diplomáticos extranjeros apoyaron directamente las acciones opositoras de ayer, cuyo objetivo declarado era el derrocamiento del orden constitucional».

El primer ministro indicó que Georgia está dispuesta a «olvidar todo, todas la intromisiones foráneas y reiniciar las relaciones desde cero».

«Durante muchos años Sueño Georgiano (la formación gobernante) será responsable por el desarrollo de Georgia, por ello para todos es deseable desde un punto de vista pragmático reiniciar las relaciones con el pueblo de Georgia, su Gobierno y el partido en el poder», subrayó.

Kobajidze destacó que Tiflis confía que esta postura encuentre eco, «sobre todo en la Unión Europea, de donde proviene la mayor hostilidad hacia el pueblo de Georgia por su apoyo a Sueño Georgiano».

Alentado por los resultados de las municipales, boicoteadas por la oposición, en las que Sueño Georgiano obtuvo el 80,79 de lo votos y ganó las 64 alcaldías del país, el jefe del Gobierno prometió liberar Georgia de «agentes extranjeros y grupos extremistas que actúan por instrucciones y con financiación de servicios secretos extranjeros». EFE

mv-mos/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR