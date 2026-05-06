Primer ministro libanés dice que es pronto para plantear reunión de alto nivel con Israel

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Beirut, 6 may (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, defendió este miércoles que todavía es pronto para plantear un encuentro de alto nivel con Israel y reiteró que la celebración de nuevas rondas de diálogo requerirá una previa «consolidación» del alto el fuego en vigor.

«Cualquier encuentro de alto nivel con la parte israelí requiere una preparación considerable», dijo Salam durante un encuentro con medios de comunicación, en declaraciones recogidas por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

En este sentido, el jefe de Gobierno consideró que las condiciones actuales todavía no son adecuadas para «hablar de reuniones de alto nivel» y explicó que la demanda más básica del Líbano es el establecimiento de un «calendario» para el repliegue de las tropas israelíes presentes en su territorio.

Por su parte, Beirut está dispuesto a formular un nuevo plan para que solo haya armamento en manos de las fuerzas de seguridad estatales, lo que implica el desarme del grupo chií libanés Hizbulá, la principal demanda de Israel.

«La consolidación del alto el fuego constituirá la base para cualquier nueva ronda de negociaciones que pueda celebrarse en Washington», sentenció Salam, al recordar que su Gobierno no busca una normalización de relaciones con el país vecino, según la ANN.

En sendas reuniones a nivel de embajadores en Washington, el Líbano e Israel acordaron el mes pasado un cese de hostilidades que a priori estará en vigor al menos hasta mediados de mayo, pero que está siendo violado diariamente por las tropas israelíes y, en respuesta, también por Hizbulá.

La tregua pretendía servir de catalizador para unas negociaciones en profundidad, pero por ahora el proceso no ha comenzado y se enfrenta a importantes trabas, como la negativa de Israel a retirar a sus tropas del sur del Líbano o el rechazo de Hizbulá a las conversaciones.

En este contexto, Washington había puesto sobre la mesa la posibilidad de un encuentro entre el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. EFE

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