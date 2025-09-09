Primer ministro palestino habla con Sánchez sobre intensificar la presión contra Israel

2 minutos

Jerusalén, 9 sep (EFE).- El primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, conversó este martes con su homólogo español, Pedro Sánchez, sobre las maneras de intensificar la presión internacional sobre Israel para que ponga fin a su «guerra de exterminio» y su «política de hambruna» contra la población gazatí.

En un comunicado, el gobierno de la Autoridad Palestina informó de que ambos mandatarios debatieron sobre la necesidad de abrir los cruces fronterizos con la Franja de Gaza para la entrada de ayuda humanitaria.

El primer ministro palestino «elogió la postura de apoyo de España a la causa palestina y a nuestro pueblo y sus esfuerzos por lograr la paz mediante la solución de dos Estados», aseguran las autoridades palestinas, así como el rechazo de este país a «las políticas, medidas y violaciones continuas de la ocupación, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, incluida Jerusalén».

Además, Sánchez y Mustafá coincidieron en la necesidad de «dar seguimiento y desarrollar los resultados» de la Conferencia sobre la solución de dos Estados celebrada este verano en Nueva York y asegurar el éxito de la Conferencia para la solución de los dos Estados que se celebrará en septiembre.

Durante el encuentro, que se prevé para el próximo día 22, se espera que países como Francia, Reino Unido, Canadá o Australia oficialicen su reconocimiento del Estado palestino.

La conversación entre los mandatarios se produce el mismo día que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, detalló el paquete de nueve medidas contra Israel que adelantó ayer Pedro Sánchez en una comparecencia en la que denunció el «genocidio» en Gaza.

Entre las medidas está la prohibición de entrada en España a los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, después de que el lunes Israel vetara el acceso a su país de dos ministras españolas.EFE

lsr/jdg/rf