Producción petrolera venezolana mantiene crecimiento y llega a 1.105.000 barriles diarios

Caracas, 13 oct (EFE).- La producción de crudo en Venezuela creció por séptimo mes consecutivo en septiembre y llegó a un promedio de 1.105.000 barriles por día (bpd), según cifras oficiales recogidas en un informe publicado este lunes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Se trata de un aumento del 0,63 % respecto a agosto, cuando el país con las mayores reservas probadas de crudo produjo 1.098.000 bpd.

Venezuela registra un crecimiento sostenido de su bombeo petrolero desde marzo pasado, cuando fue de 1.048.000 bpd, lo que significa que, hasta septiembre, ha subido un 5,43 %, siempre según cifras oficiales.

En enero de este año, la producción superó el millón de barriles por primera vez desde junio de 2019, al bombear 1.031.000 bpd.

El Ejecutivo venezolano asegura que la actividad del que representa el principal motor económico del país sigue en crecimiento pese a lo que señala como el «bloqueo criminal» de Estados Unidos.

La oficina en el país suramericano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió en un informe reciente que si bien la licencia a la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela «genera expectativas positivas», estas proyecciones «se han disipado parcialmente» ante la crisis entre Caracas y Washington.

Ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019, viven un nuevo episodio de tensiones debido al despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe cerca de Venezuela, lo que la Casa Blanca defiende como una operación para combatir el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que Miraflores denuncia que se trata de una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen».EFE

csm/lb/gad

(foto)