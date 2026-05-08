Proponen en Uruguay que las personas puedan ser enterradas con sus mascotas

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Montevideo, 8 may (EFE).- Un proyecto de ley en Uruguay propone que las personas puedan ser enterradas de manera voluntaria junto a sus mascotas, con el objetivo de reconocer el vínculo afectivo que las une y el nuevo concepto de «familia multiespecie».

El proyecto fue presentado por el diputado Felipe Schipani, del opositor Partido Colorado, quien este viernes explicó a EFE que a nivel mundial existe «una tendencia» a reconocer a las mascotas «como integrantes de la familia».

El texto define como «animales de compañía» a aquellos que «sin finalidad productiva o comercial, conviven con una persona o núcleo familiar con fines de compañía, asistencia o apoyo emocional».

En la práctica, se habilitarían dos opciones: «mediante el depósito de cenizas del animal de compañía en el mismo féretro, urna o nicho de su dueño» o «la inhumación de restos del animal en compartimento separado o en condiciones especialmente previstas por la reglamentación, cuando ello sea sanitaria y técnicamente viable».

Para la redacción de este proyecto, Schipani se basó en la experiencia de São Paulo y contactó a los legisladores detrás de la bautizada como Ley Bob Coveiro, inspirada en el caso de un perro que vivió una década en un cementerio de Taboão da Serra y, cuando murió, fue enterrado junto a su tutora, tras recibir la autorización de las autoridades.

En Uruguay, Schipani tuvo contacto con organizaciones animalistas, de quienes recibió sus sugerencias, además del testimonio de personas que buscan esta alternativa.

«Para mucha gente quizás ya mayor, que se queda sola y que los hijos se van, la mascota es su gran compañía, entonces tener esa posibilidad les genera una gran tranquilidad», expresó.

Respecto a su implementación, el texto del proyecto prevé que solo sea habilitada «bajo determinadas condiciones sanitarias, administrativas y de voluntad expresa».

Schipani ejemplificó que una persona podrá solicitar que cuando fallezca su mascota, el animal sea enterrado en el panteón familiar o que «su urna o cenizas sean depositadas allí».

También estará previsto el caso contrario: si la persona fallece antes que su animal de compañía, podrá dejar constancia de que, al momento de morir, su mascota sea enterrada junto a ella.

«Obviamente que si hay situaciones de animales que fallecen por algún tipo de enfermedad de transmisión, eso obviamente va a ser un obstáculo para proceder a la sepultura conjunta», añadió Schipani.

El proyecto será analizado por la Comisión de Bienestar Animal de la Cámara de Representantes, donde Schipani espera tener «el apoyo de los legisladores de todos los partidos para poder avanzar» y así «habilitar esto que no le causa perjuicio a nadie». EFE

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