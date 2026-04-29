Puente asegura ser optimista sobre «mejoras inmediatas» en el sector de trenes en Europa

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Viena, 29 abr (EFE).- El ministro español de Transporte, Óscar Puente, aseguró este miércoles, durante una reunión ministerial informal de la UE en Chipre, que la situación ferroviaria en Europa está marcada por procedimientos «excesivamente lentos», si bien se mostró optimista sobre «mejoras inmediatas» a nivel europeo.

En una declaración grabada, entregada a los medios de comunicación, Puente habló de «una regulación muy variada, muy dispersa, muy atomizada, procedimientos excesivamente lentos y una industria de material rodante con poca capacidad y poca agilidad a la hora de servir los pedidos».

Los ministros de Transporte de la Unión Europea (UE) celebran este miércoles en Nicosia (Chipre) una reunión informal para abordar políticas en materia ferroviaria y en materia marítima-portuaria.

Puente destacó en ese sentido las aportaciones «muy interesantes» de la directora ejecutiva de la Agencia Europea del Ferrocarril, la rumana Oana Gherghinescu, que «coinciden plenamente» con el diagnóstico hecho por España.

«La verdad es que es una satisfacción coincidir con la visión que tiene en este momento la Agencia Europea Ferroviaria», dijo el ministro español.

«Ha sido tremendamente productiva la discusión, que espero que se traduzca en mejoras inmediatas, prácticas, que probablemente tendremos que abordar en sesiones posteriores pero, desde luego, hoy es un motivo para el optimismo», concluyó Puente.

En un comunicado de prensa, el ministro agregó que Europa no puede «invertir en la fabricación, entrega y puesta en servicio de un tren unos 6 o 7 años, como está sucediendo ahora».

Ante la urgencia europea para implementar en su red tecnologías ferroviarias interoperables, el ministro español defendió la necesidad de «mejorar los actuales procesos de certificación y autorización ferroviarios».

Según Puente, es importante promover un mayor conocimiento regulatorio, reforzar la calidad y fiabilidad de las evaluaciones independientes que sirvan como apoyo a las autoridades competentes y aumentar la disponibilidad de infraestructuras específicas para ensayos, agrega la nota de prensa.

Los retrasos de Alstom

Uno de los principales problemas de suministro de trenes en Europa son los retrasos en la fabricación y entrega de nuevo material rodante, por ejemplo en el caso de Rodalies en Cataluña.

El fabricante francés Alstom ha confirmado que entregará en junio próximo los dos primeros trenes de los 201 encargados por Renfe, dentro del mayor plan de renovación de flota en España, valorado en 1.800 millones de euros.

No obstante, la propia compañía ha reconocido un retraso respecto al plan previsto, que se debe a problemas en la cadena de suministros global y a la complejidad del diseño.

Según manifestó previamente el propio Puente, si se hubieran cumplido los plazos, ya se habrían entregado unos 70 trenes de los 111 correspondientes a uno de los contratos.

El ministro español viene criticando estos retrasos y afirma que Alstom «le debe una explicación a la sociedad catalana» por la demora en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies.

Por eso, Puente defiende la necesidad de que Europa reaccione ante los largos plazos de entrega de su industria ferroviaria frente a la competencia china, que tiene capacidad para entregar trenes en un plazo de entre 6 y 24 meses, frente a los 60 meses en Europa. EFE

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