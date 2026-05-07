Puente insta a invertir en infraestructuras en foro de transporte y ofrece apoyo a Ucrania

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Berlín, 7 may (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, instó este jueves a invertir en infraestructuras para prevenir los efectos de fenómenos climatológicos adversos en el Foro Internacional del Transporte (ITF), donde también ofreció apoyo al viceprimer ministro ucraniano, Oleksí Kuleba.

En la segunda jornada del encuentro bianual organizado por el organismo intergubernamental en Leipzig (este de Alemania), Puente reiteró que la prevención supone menores costes que la reconstrucción tras el impacto de fenómenos consecuencia del calentamiento global.

«Todo lo que invirtamos en prevenir, dejaremos de invertirlo en reconstruir y todo lo que no invirtamos en reconstruir no lo tendremos para crecer, que debe ser nuestro objetivo», dijo el ministro en su intervención en reunión ministerial abierta del ITF.

«La resiliencia es el concepto. Y es el concepto sobre todo debido a la gran amenaza que sufren nuestras infraestructuras, que se llama cambio climático», señaló Puente.

El ministro invitó a quien dude de la existencia del cambio climático a viajar a España en cualquier época del año.

«Verá lluvias torrenciales en el sur nunca vistas hasta hoy. Verá temperaturas anormalmente altas en el norte, nunca vistas hasta hoy. Hay incendios casi imposibles de sofocar. Y, sobre todo, verá la influencia que esas circunstancias están teniendo en nuestras infraestructuras, especialmente en la infraestructura ferroviaria», agregó.

Puente invitó a replantear cómo se conciben las infraestructuras ante la amenaza el cambio climático e instó a cambiar el enfoque reactivo por un enfoque de prevención y planificación.

«Teniendo en cuenta que vamos a tener que hacerlo, hacerlo ahora es hacerlo más barato», enfatizó.

Además, en los márgenes del encuentro el ministro mantuvo contactos bilaterales, entre otros con el viceprimer ministro ucraniano, al que trasladó una vez más el apoyo español y le ofreció cooperar para reparar y desarrollar las infraestructuras dañadas por los ataques rusos.

Según precisó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado, la entrevista supone una continuación de la reunión mantenida hace un mes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que abordaron una posible colaboración entre Renfe y los ferrocarriles ucranianos.

Puente también se reunió con su homólogo checo, Ivan Bednárik, a quien ofreció la experiencia de empresas como Renfe, Talgo o Ineco para avanzar en la modernización de los transportes en la República Checa. EFE

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