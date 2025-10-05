The Swiss voice in the world since 1935
Puerto Cabello y Metropolitanos consiguen su pase a la fase final del Clausura venezolano

Caracas, 5 oct (EFE).- Puerto Cabello y Metropolitanos lograron este domingo las dos últimas plazas para avanzar a los cuadrangulares del Torneo Clausura de Venezuela y dejaron fuera al actual campeón del Apertura, Universidad Central de Venezuela (UCV).

Tras finalizar esta decimotercera jornada, que comenzó el sábado, Puerto Cabello y Metropolitanos se unieron a los otros seis clasificados: Deportivo La Guaira (31 puntos), Táchira (27), Carabobo (25), Monagas (22), Caracas (21) y Zamora (19).

Puerto Cabello venció como visitante por 0-1 a Portuguesa, mientras Metropolitanos ganó por igual marcador ante Rayo Zuliano.

UCV se quedó afuera pese a ganar de visitante por 1-5 contra Caracas y tener la misma puntuación (17) que Metropolitanos, que se llevó la plaza por diferencia de anotaciones.

Por su parte, Estudiantes de Mérida tampoco consiguió su pase a los cuadrangulares tras una inesperada derrota en casa por 0-2 contra el colista, Yaracuyanos.

Este lunes, a las 16.00 hora local (20.00 GMT), se realizará el sorteo de los grupos A y B de los cuadrangulares, que encabezarán La Guaira y Táchira, respectivamente.

En esta fase, se jugarán partidos de ida y vuelta y los primeros de cada grupo pasan a la final. El equipo que resulte vencedor se enfrentará al ganador del Apertura, la UCV, para definir el campeón de la liga.

Para 2026, los ganadores del Apertura y Clausura 2025 avanzarán de forma directa a la Copa Libertadores, mientras que los subcampeones irán a la Copa Sudamericana. EFE

rbc/car

