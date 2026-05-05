Puerto Rico honra el legado de uno de sus «deportistas más grandes»: ‘Piculín’ Ortiz

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San Juan, 5 may (EFE).- Puerto Rico despidió este martes a uno de sus «deportistas más grandes», el legendario baloncestista José ‘Piculín’ Ortiz, quien falleció a sus 62 años de cáncer colorrectal dejando un importante legado dentro y fuera de las canchas.

«Hoy Puerto Rico amanece con la pérdida de uno de nuestros deportistas más grandes en nuestra historia. Piculín nos llenó de alegría en la cancha donde en cada juego, cada representación de Puerto Rico, llevaba consigo el corazón de toda una isla», escribió la gobernadora Jenniffer González.

En un mensaje en su cuenta de X, González destacó que sus ejecutorias locales, nacionales e internacionales «llenaron de orgullo los corazones de todos al ver cuán lejos y cuán grande había logrado ser» un puertorriqueño.

Miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional, Ortiz compitió en cuatro Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004), en la NBA con los Utah Jazz, y en Europa con el Real Madrid y el FC Barcelona, entre otros equipos.

«El espíritu deportivo de esta leyenda vive en cada joven que sueña con brillar en el deporte, en cada historia que inspiró y en cada recuerdo que nos unió como pueblo», afirmó la gobernadora, que decretará un dueño nacional una vez se conozcan los detalles de las exequias.

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) aseguró en su cuenta de Facebook que Ortiz «siempre» estará en sus corazones y aludió a su famoso apodo ‘El Concorde’.

«Que en paz descanse nuestro Concord eterno. El mejor jugador que ha dado nuestro país y un emblema de nuestra institución y el deporte puertorriqueño», indicó el SBN en su mensaje.

Por su parte, el exbaloncelista Raymond Dalmau comentó que la noticia del fallecimiento lo dejó «devastado» y lo tomó por sorpresa, ya que la última vez que lo había visto se encontraba bien pese a que padecía cáncer.

Dalmau, quien coincidió con Ortiz en el BSN como rivales y fue posteriormente su dirigente en la selección nacional, describió al fallecido en una entrevista con la radio WKAQ-580 como «el mejor jugador que ha dado Puerto Rico».

«No había forma de ganarle a los equipos cuando Piculín estaba», señaló Dalmau, quien agregó que Ortiz era «bien amigable» y «tremendo ser humano».

Por su parte, la capitana de la selección nacional femenina de baloncesto, Pamela Rosado, resaltó que el legado de Ortiz «no se mide en palabras, se siente en el corazón de un pueblo entero».

«Hoy se nos fue un grande. Un ser humano de esos que no se repiten, de los que dejan huella profunda en cada vida que tocan. Gracias por tanto, por tu esencia, por lo que diste, por lo que enseñaste y por cómo hiciste sentir a los demás», escribió Rosado en sus redes sociales.

Desde el Comité Olímpico de Puerto Rico, su presidenta Sara Rosario, aseguró que Ortiz fue «mucho más que un extraordinario baloncelista; fue un líder, un referente y un atleta que encarnó los valores del olimpismo».

«Puerto Rico pierde hoy a uno de sus más grandes atletas y a un verdadero símbolo de lo que representa competir por nuestra bandera (…) Su legado vivirá por siempre en nuestra historia y en el corazón de nuestro pueblo», sostuvo Rosario.

En la misma línea, Jorge O. Sosa, comisionado de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) subrayó que Ortiz fue «gigante de la cancha y del corazón, cuya grandeza trascendió el baloncesto y se convirtió en legado para todo un pueblo». EFE

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