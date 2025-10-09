Putin alaba a los inmigrantes tayikos frente a su presidente tras redadas masivas en Rusia



Moscú, 9 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, elogió la presencia de inmigrantes tayikos a pesar de las redadas masivas contra inmigrantes en Rusia durante su visita a Tayikistán, donde se reunió este jueves con su homólogo, Emomali Rajmón.

«Más de un millón de ciudadanos tayikos viven y trabajan en Rusia en una amplia variedad de sectores, especialmente aquellos con un desarrollo dinámico como es la construcción, la vivienda y los sectores públicos (…) y contribuyen significativamente al crecimiento de la economía rusa», declaró Putin en su reunión con Rajmón, a quien cita TASS.

De esta forma, también contribuyen a la economía tayika al enviarle dinero a sus familias, afirmó.

«Nos esforzamos para garantizar condiciones laborales dignas y protección social para los ciudadanos tayikos», añadió el mandatario ruso, quien se encuentra desde ayer en Dusambé.

El año pasado, Rajmón presentó una nota de protesta por la «actitud negativa» hacia sus ciudadanos en Rusia, a los que comenzaron a ponerles trabas en el país tras el atentado radical islámico en el Crocus City Hall que dejó 150 muertos y cuyos autores eran tayikos.

Desde el atentado, en Rusia ha aumentado el discurso político xenófobo contra los inmigrantes, principalmente de Asia Central, y se han realizado redadas masivas en lugares de ocio y de culto.

A principios de agosto, las fuerzas de seguridad rusas detuvieron a 300 personas sospechosas de inmigración ilegal.

En 2024, Rusia deportó a más de 87.000 personas, el doble que en 2023.

Los mandatarios debatieron también acerca de diversas áreas de cooperación bilateral.

«Hoy firmaremos un nuevo paquete de documentos bilaterales que fortalecerán significativamente el marco jurídico de cooperación entre ambos países», afirmó la parte tayika.

El presidente de la república centroasiática confía en que «los resultados de las conversaciones darán un nuevo impulso a la cooperación entre Tayikistán y Rusia». EFE

