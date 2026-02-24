Putin denuncia supuestos planes de atentar contra los gasoductos Turk Stream y Blue Stream

Moscú, 24 feb (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, denunció este martes los supuestos planes de atacar los gasoductos Turk Stream y Blue Stream, y pidió a sus fuerzas de seguridad trabajar más en la prevención de atentados.

«Se habla de una posible voladura de nuestros sistemas gasísticos en el fondo del mar Negro, del Turk Stream y Blue Stream», afirmó Putin al dirigirse a la plana mayor del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Anteriormente, Putin acusó a los países anglosajones de estar detrás de las explosiones ocurridas en el primer año de la guerra -septiembre de 2022- en los dos tramos del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico, con el que Moscú suministraba gas a Alemania y otros países europeos.

El mandatario ruso, en el cuarto aniversario de la guerra de Ucrania, admitió hoy que está creciendo el número de atentados terroristas en territorio nacional, de los que culpa a la Inteligencia ucraniana.

«No han podido infligir daño estratégico a Rusia en el campo de batalla, por lo que el enemigo recurre al terrorismo individual y masivo», señaló el jefe de Estado.

Esto incluye «bombardeos de ciudades, sabotaje de infraestructuras e intentos de asesinato de funcionarios gubernamentales y militares», añadió.

Putin acusa a Ucrania de querer de ese modo interrumpir el proceso de paz o «abandonar los intentos de llegar a un acuerdo diplomático» y socavar «todo lo que se ha logrado a través de las negociaciones».

Por ello, Putin llamó a los servicios de seguridad que una vez encabezó como director a trabajar más para la prevención de futuros atentados.

Además, pidió a los servicios secretos «reprimir estrictamente las actividades delictivas que promueven ideas rusófobas, xenófobas e intolerancia religiosa, intentando dividir así a nuestra sociedad».

Hoy mismo de produjo un atentado suicida en Moscú en el que un hombre cargado con explosivos explotó cerca de un coche de policía, donde murió un agente.

Rusia informa casi a diario de detenciones de ciudadanos rusos que son reclutados por los servicios secretos ucranianos, a quienes les ofrecen una remuneración económica a cambio de actos de sabotaje en beneficio de Ucrania. EFE

