Putin ejerce de guía en el Hermitage a los líderes del espacio postsoviético

1 minuto

Moscú, 22 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, ejerció hoy de guía en el museo Hermitage de San Petersburgo a los líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI) antes de la cumbre informal que tendrá lugar en la antigua capital zarista, según informó el Kremlin.

Según la Presidencia rusa, que publicó fotos y vídeos de la visita, junto a Putin se encuentran el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y los presidentes de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev; Kirguistán, Sadir Zhapárov; Tayikistán, Emomali Rajmón; Turkmenistán, Serdar Berdimujamédov; y Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev.

El vídeo muestra al mandatario ruso, acompañado de sus homólogos de la CEI en una de las escalinatas del antiguo Palacio de Invierno, mientras le explica algo, acompañando de gestos sus palabras.

Según el Kremlin, los visitantes también fueron recibidos por el legendario director del museo, Mijaíl Piotrovski, quien a principios de 2025 anunció su posible retiro.

En los últimos años el presidente ruso ha tomado la costumbre de convocar a en los últimos días de diciembre a los líderes de la CEI para celebrar cumbres informales.

En esta ocasión el gran ausente es el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien explicó su ausencia debido a su apretada agenda.EFE

mos/jgb

(foto)(vídeo)