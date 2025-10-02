The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Putin expresa condolencias a Vietnam por víctimas del tifón Bualoi

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 2 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, envió este jueves un telegrama de condolencias al secretario del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y al presidente de la nación asiática, Luong Cuong, por las numerosas víctimas del tifón Bualoi, que azotó el país a fines de septiembre.

«Reciban nuestras más sinceras condolencias por las trágicas consecuencias del tifón que afectó las provincias del norte y centro de vuestro país», indicó el mandatario ruso en su mensaje, publicado por el Kremlin.

Putin señaló que Rusia «comparte el dolor de los ciudadanos vietnamitas que perdieron a sus familiares y allegados a consecuencia de este desastre natural».

«Confiamos en el restablecimiento total de todos los heridos y el pronto retorno de las regiones afectadas a la vida normal y el bienestar», zanjó.

Al menos 194 personas han muerto o desaparecido en Vietnam a raíz del impacto del tifón Bualoi, que tocó tierra la madrugada de este lunes después de que las autoridades ordenaran evacuar a casi 250.000 personas, la mayor parte de la ciudad de Da Nang.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el Sudeste Asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones.

El tifón Kajiki causó a finales del pasado agosto la muerte de siete personas y dejó 34 heridos en Vietnam, donde las autoridades de la ciudad de Hanói evacuaron a medio millón de habitantes.

El país fue también duramente golpeado en septiembre del año pasado por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra. EFE

mos/crf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR