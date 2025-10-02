Putin expresa condolencias a Vietnam por víctimas del tifón Bualoi

Moscú, 2 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, envió este jueves un telegrama de condolencias al secretario del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y al presidente de la nación asiática, Luong Cuong, por las numerosas víctimas del tifón Bualoi, que azotó el país a fines de septiembre.

«Reciban nuestras más sinceras condolencias por las trágicas consecuencias del tifón que afectó las provincias del norte y centro de vuestro país», indicó el mandatario ruso en su mensaje, publicado por el Kremlin.

Putin señaló que Rusia «comparte el dolor de los ciudadanos vietnamitas que perdieron a sus familiares y allegados a consecuencia de este desastre natural».

«Confiamos en el restablecimiento total de todos los heridos y el pronto retorno de las regiones afectadas a la vida normal y el bienestar», zanjó.

Al menos 194 personas han muerto o desaparecido en Vietnam a raíz del impacto del tifón Bualoi, que tocó tierra la madrugada de este lunes después de que las autoridades ordenaran evacuar a casi 250.000 personas, la mayor parte de la ciudad de Da Nang.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el Sudeste Asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones.

El tifón Kajiki causó a finales del pasado agosto la muerte de siete personas y dejó 34 heridos en Vietnam, donde las autoridades de la ciudad de Hanói evacuaron a medio millón de habitantes.

El país fue también duramente golpeado en septiembre del año pasado por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra. EFE

