Putin no dará un discurso sobre el estado de la nación pese a que lo exige la Constitución

2 minutos

Moscú, 25 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, no pronunciará este año su discurso sobre el estado de la nación, a lo que está obligado por la Constitución y que anteriormente solo se había cancelado en 2022, el año en que comenzó la guerra en Ucrania, anunció este jueves el Kremlin.

«Este año no lo habrá (discurso sobre el estado de la nación)», declaró a la prensa local el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Según el Peskov, la intervención ante ambas cámaras del Parlamento ruso «tendrá lugar oportunamente».

«Es una decisión del jefe de Estado, ya que es su discurso (…). Se celebrará en cuanto el presidente lo considere necesario, tanto desde el punto de vista de contenido como desde el punto de vista de su agenda de trabajo», añadió.

Putin jamás había cancelado dicha alocución antes de la guerra, ni siquiera durante la pandemia del coronavirus en 2020 y 2021.

Se lo saltó por primera vez en el primer año de la campaña militar, en medio de la contraofensiva del Ejército ucraniano, que expulsó a las tropas rusas de vastos territorios en las regiones de Járkov y Jersón.

Según la Constitución, el jefe del Estado debe dirigirse todos los años a ambas cámaras del Parlamento para ponerles al día sobre la gestión del Estado, los programas sociales y económicos, y los planes para el año entrante.

En estos momentos, la alicaída situación económica de Rusia, el lento avance de las fuerzas rusas en Ucrania o las escasas perspectivas de un acuerdo de paz podrían ser los motivos para que Putin se tomase una nueva pausa antes de dirigirse a la conocida como Asamblea Federal.

Putin sí celebró la pasada semana la tradicional conferencia de prensa y también respondió a las preguntas de la ciudadanía, ocasión en la que mantuvo invariables sus condiciones para la paz. EFE

