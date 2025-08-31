Putin y Modi participan en una cumbre clave celebrada por Xi en China

El presidente chino, Xi Jinping, acogió este domingo a los mandatarios de Rusia e India en una cumbre en China que busca promover una gobernanza mundial alternativa y que congregó también a dirigentes de cerca de 20 países euroasiáticos.

La seguridad es estricta en la ciudad portuaria de Tianjin (norte), donde se celebra hasta el lunes esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), antes de un gran desfile militar en Pekín esta semana para conmemorar los 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El bloque, presentado a menudo como un contrapeso de la OTAN, representa a casi la mitad de la población mundial y una parte importante del PIB global.

Está integrado por China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, con otros 16 países afiliados como observadores o «socios del diálogo».

El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó el domingo en Tianjin con una comitiva de altos cargos políticos y representantes empresariales.

Xi se reunió con el primer ministro de India, Narendra Modi, informó la agencia de noticias estatal china Xinhua.

El dirigente chino también mantuvo una serie de reuniones bilaterales con los líderes de Maldivas, Azerbaiyán, Kirguistán y uno de los aliados incondicionales de Putin, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.

– Nuevo «orden multilateral» –

Con el impulso de Pekín y Moscú a este foro como alternativa a la alianza militar del Atlántico Norte, la cumbre de este año es la primera desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca en enero.

En una entrevista publicada el sábado por Xinhua, Putin afirmó que esta reunión «reforzará la capacidad de la OCS para responder a los retos y amenazas actuales, y consolidará la solidaridad en todo el espacio euroasiático compartido».

«Todo ello contribuirá a configurar un orden mundial multipolar más justo», aseguró.

Expertos afirman que Pekín y Moscú apuntan a plataformas como la OCS para ganar influencia en la escena internacional, ya que las reivindicaciones de China sobre Taiwán y la invasión de Ucrania por parte de Rusia los han enfrentado con Estados Unidos y Europa.

«China lleva mucho tiempo tratando de presentar a la OCS como un bloque de poder no liderado por Occidente que promueve un nuevo tipo de relaciones internacionales que, según afirma, es más democrático», consideró Dylan Loh, profesor adjunto de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur.

Una veintena de dirigentes, entre ellos el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, asisten a la mayor reunión de la OCS desde su fundación en 2001.

«La participación a gran escala indica la creciente influencia de China y el atractivo de la OCS como plataforma para los países no occidentales», añadió Loh.

– Conversaciones al margen –

Xi se reunió el sábado en Tianjin con líderes como el primer ministro egipcio, Mostafá Madbuli, y el primer ministro camboyano, Hun Manet. Hay previstos otros encuentros al margen de la cumbre.

Se espera que Putin mantenga conversaciones el lunes con Erdogan sobre el conflicto de Ucrania y una reunión con Pezeshkian centrada en el programa nuclear de Teherán.

Putin necesita «todas las ventajas de la OCS como actor en la escena mundial y también el apoyo de la segunda economía más grande del mundo», afirmó Lim Tai Wei, profesor y experto en el este de Asia de la Universidad Soka de Japón.

«Rusia también está muy interesada en ganarse a India, y las fricciones comerciales de India con Estados Unidos le brindan esta oportunidad», dijo a la AFP.

El primer ministro indio llegó a Tianjin el sábado en su primera visita a China desde 2018.

Las dos naciones más pobladas del mundo son rivales acérrimas que compiten por la influencia en el sur de Asia.

Modi no figuraba en la lista de asistentes a la parada militar de Pekín publicada por la prensa oficial, en la que sí aparecían el jefe de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

En ese desfile se exhibirá el equipamiento de última tecnología del ejército chino.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, canceló su viaje debido a las violentas manifestaciones que estallaron en su país.

