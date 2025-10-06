The Swiss voice in the world since 1935
Swiss democracy
¿Quién ganará el Premio Nobel de Literatura 2025? La cita imprescindible de la semana

Redacción Internacional, 6 oct (EFE).- La primera semana de octubre trae una de las citas culturales más importantes del año, el anuncio del Premio Nobel de Literatura, que la Academia Sueca dará a conocer el jueves día 9. ¿Lo ganará uno de los eternos candidatos o será de nuevo una sorpresa como la del año pasado con la surcoreana Han Kang?

Premio Nobel de Literatura 2025

El jueves día 9, no antes de las 13:00 horas (11:00 GMT), se abrirá la puerta de la sala de prensa de la Academia Sueca y el secretario permanente de esta institución entrará para anunciar quién es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025. Haruki Murakami, Mircea Cartarescu, César Aira o Anne Carson llevan años encabezando las quinielas, pero las sorpresas se han ido sucediendo con los ganadores de los últimos años: Han Kang (2024), Jon Fosse (2023) o Annie Ernaux (2022).

Festival de cine de Londres

No está al nivel de Cannes, Venecia o Berlín, pero cada año el Festival de Londres se convierte en una cita imprescindible para los amantes del cine, que tienen la oportunidad de descubrir las mejores película del año y algunos estrenos interesantes. Así que quien no quiera esperar hasta diciembre para verla en Netflix, puede viajar a la capital londinense para ver el filme de apertura -el miércoles 8-, la tercera entrega de la saga ‘Knives Out’ (‘Puñales por la espalda’), protagonizada por Daniel Craig. Además de ‘Frankenstein’, ‘No Other Choice’ o ‘The Voice of Hind Rajab’.

‘Tron: Ares’, la tercera entrega de una saga de culto

Dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Jared Leto, Greta Lee y Evan Peters, con Gillian Anderson y Jeff Bridges en destacados papeles secundarios, ‘Tron: Ares’ llega esta semana a los cines, 15 años después de ‘Tron: Legacy’ (2010), que a su vez fue la inesperada y exitosa secuela casi tres décadas después de la revolucionaria ‘Tron’ (1982), una cinta de culto que se estrelló en taquilla.

Explorar el Egipto divino en el MET

Y para quien esté en Nueva York a partir del domingo 12 de octubre, explorar el Egipto divino puede ser una gran opción para entrar en el mundo de las imágenes y algunos de dioses del Antiguo Egipto, que es el objeto de una exposición en el MET que reunirá más de 250 objetos que llegan del Museo del Louvre o de importantes instituciones culturales de Copenhague, Boston o París, que ponen de reflejo la importancia de las deidades en las vidas de las personas normales. EFE

