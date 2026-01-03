Récord de exportaciones de electricidad de Francia en 2025 aunque apenas a España

París, 3 ene (EFE).- Francia batió en 2025, por segundo año consecutivo, su propio récord de exportaciones de electricidad con un saldo neto de 92,3 teravatios hora (TWh), un volumen superior al consumo anual de Bélgica, aunque ese saldo fue prácticamente nulo con uno de su principales vecinos y socios, España.

El director general de economía, estrategia y finanzas del gestor de redes eléctricas RTE, Thomas Veyrenc, explica en una publicación en Linkedin que esas exportaciones tuvieron un carácter masivo en dirección de Italia (22,6 TWh de saldo positivo), de Alemania y Bélgica (23,1 TWh), Reino Unido (22,6 TWh) y Suiza (20,1 TWh).

Sin embargo, la diferencia entre las ventas (7,6 TWh) y las compras (7,4 TWh) con España se quedó prácticamente en equilibrio, con 0,2 TWh. Esa situación particular con España se explica porque pese a los grandes excedentes franceses, el precio de la electricidad en la península ibérica fue el pasado año netamente inferior al de los otros países de Europa occidental.

En conjunto, Francia envió a los países vecinos 103,6 TWh de electricidad el pasado año y recibió 11,3 TWh, lo que significa que dos tercios del total de las importaciones llegaron de España.

El récord de 2025 de Francia que le confirma como líder en las exportaciones en el Viejo Continente supuso superar su anterior máximo de 89 TWh en 2024. El precedente databa de 2002 con 76 TWh.

Eso se explica en primer lugar por el restablecimiento de la producción nuclear, tras el bache sufrido en particular en 2022 y 2023 por problemas de corrosión en muchas de sus centrales atómicas, lo que le ha permitido volver a los niveles previos a la covid. A eso se ha añadido la contribución de las renovables, que no deja de progresar.

Por otro lado, el consumo de electricidad en Francia está lejos de recuperar los volúmenes prepandemia. En 2025 se quedó como estaba en 2024, es decir un 6 % inferior a la media de los diez años precedentes.

Veyrenc constata que «los efectos de la crisis persisten, la eficacia energética continúa extendiéndose y la electrificación no se ha lanzado todavía a gran escala».

En cualquier caso, las exportaciones benefician a la balanza comercial francesa ya que, además del incremento de los volúmenes, el diferencial de precios con la mayor parte de los países vecinos (con la notable excepción de España) permitieron generar más ingresos en 2025 que el año anterior. RTE no cifra esos efectos en términos económicos. EFE

ac/lab