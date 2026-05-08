Raphael recibe la llave de la ciudad de San Juan

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San Juan, 8 may (EFE).- El alcalde de San Juan, Miguel Romero, entregó este viernes la llave de la ciudad a Raphael en reconocimiento a su trayectoria artística y aportación cultural a la música internacional.

El cantante español, de 83 años, se encuentra en Puerto Rico para ofrecer este domingo, 10 de mayo, un concierto en San Juan en el marco de su gira internacional ‘Raphaelísimo – Gira 2026’.

«Para mí, como alcalde y también como admirador de su carrera, recibir a Raphael en San Juan tiene un significado muy especial. Estamos hablando de un artista que ha marcado la vida de millones de personas con una voz, una presencia y una capacidad interpretativa verdaderamente únicas», afirmó Romero.

El alcalde destacó en un comunicado que su música ha acompañado «momentos importantes para distintas generaciones y su legado trasciende el tiempo y las fronteras».

«Poder darle la bienvenida a la ciudad capital y reconocer una figura de esta dimensión artística es un verdadero honor para San Juan», agregó.

Conocido mundialmente como ‘El Niño de Linares’, Raphael cuenta con una trayectoria artística que abarca más de seis décadas y fue Persona del Año de la Latin Recording Academy en 2025.

«Hablar de Raphael es hablar de excelencia artística, disciplina y una capacidad extraordinaria de mantenerse vigente a través del tiempo. Su historia inspira porque demuestra cómo el talento, combinado con pasión y entrega, puede trascender épocas completas y seguir conectando con el público alrededor del mundo», añadió el alcalde de San Juan.

El autor de éxitos como ‘Los hombres lloran también’ y ‘Mi gran noche’ es hijo predilecto de varios países latinoamericanos y ha recibido las llaves de oro de ciudades estadounidenses con una amplia representación de latinos.

La ceremonia en la Casa Alcaldía de San Juan contó con la presencia del cónsul general de España en Puerto Rico, Josep María Bosch, el exalcalde de San Juan Jorge Santini, los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla, y el comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera. EFE

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