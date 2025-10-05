The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Reabre un aeropuerto de Lituania tras la posible presencia de globos

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El principal aeropuerto de Lituania reabrió el domingo después de cerrar varias horas por la presencia de una «serie de globos», en un nuevo incidente que había obligado a suspender vuelos en una ciudad europea.

Aeropuertos de Alemania, Dinamarca, Noruega y Polonia han suspendido vuelos debido al sobrevuelo de drones, mientras que Rumania y Estonia han señalado como responsable a Rusia, que rechaza la acusación.

El aeropuerto de Vilna anunció que recibió información oficial a las 22H16 (19H16 GMT) del sábado de que «el tráfico aéreo se suspende temporalmente».

«Según nuestra información, la decisión se tomó debido a una posible serie de globos dirigidos al Aeropuerto de Vilna», indicó la terminal en Facebook.

El comunicado no precisó de dónde vendrían los supuestos globos.

La terminal anunció posteriormente que su espacio aéreo reabrió a las 04H50 (01H50 GMT).

El cierre afectó a 10 vuelos y varios aviones fueron desviados a Riga, capital de Letonia.

Un vuelo procedente de Copenhague fue obligado a devolverse, mientras una partida con destino a Helsinki fue cancelada, indicó el aeropuerto.

El aeropuerto de Munich debió cerrar dos veces esta semana por el avistamiento de drones.

bur-mjw/tym/mas/val/cjc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR