Recuperan el cadáver de uno de los cuatro españoles desaparecidos en Indonesia

Labuan Bajo (Indonesia), 29 dic (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia encontraron este lunes los restos sin vida de uno de los cuatro españoles desaparecidos -un adulto y tres menores- desde el pasado viernes por el naufragio de un barco turístico en el este del archipiélago.

La víctima mortal es la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio, confirmaron por separado la familia de la fallecida y los equipos de rescate.

Fue un residente de la isla de Serai quien vio alrededor de las 6:00 hora local (22.00 GMT del domingo) un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco donde viajaban los españoles, según un comunicado de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas).

Una lancha de los equipos de rescate llegó a la zona para recoger el cadáver y trasladarlo hasta el puerto de la localidad de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo y donde esperaba una ambulancia para llevarlo a un hospital de la región.

En un primer momento, los rescatistas no aportaron detalles sobre la nacionalidad de la víctima, pero sí indicaron que se trataba de una mujer sin llegar a precisar su edad.

Aunque, más tarde, confirmaron en un mensaje a EFE que se trataba de la hija de Ortuño.

Por su parte, las familias de los cuatro desaparecidos lamentaron confirmar en un comunicado el fallecimiento de uno de los tres menores, al tiempo que pidieron que, en la medida de lo posible, se preserve su identidad.

Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Las familias de los desparecidos han rogado «una oración por todos ellos». «En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias», han reclamado, al tiempo que han agradecido todo el apoyo que están recibiendo, tanto en España como en Indonesia.

Al accidente ocurrido en la noche del pasado viernes cerca de la isla de Padar también sobrevivió una hija de Ortuño; junto a cuatro miembros de la tripulación del barco y un guía turístico, todos de nacionalidad indonesia.

Mientras, el operativo de rescate continuó este lunes escudriñando la zona del hundimiento por cuarta jornada, en el que participaron más de 120 personas, incluidos media docena de buceadores profesionales.

También se ha unido a la misión un barco de la Policía equipado con sonar y un robot submarino, indicaron a EFE personas involucradas en la búsqueda.

El operativo se retomará a primeras horas del martes y se extenderá al menos otras dos jornadas, con la posibilidad de que se amplíe, apuntaron a EFE varias fuentes conocedoras de la situación.

Las fuertes corrientes marinas en la zona de búsqueda, ubicada en un estrecho entre las isla de Padar y Rinca, y las duras condiciones climáticas de fuertes lluvias y oleaje, son los principales retos a los que se enfrentan los rescatistas.

Los familiares confían en que las labores de búsqueda continuarán y han asegurado que no volverán a España «sin los cuatro, todos juntos». EFE

