Reino Unido refuerza poderes policiales para restringir protestas

La policía de Reino Unido recibirá mayores poderes para restringir las protestas, después de que una ministra afirmara que las habituales manifestaciones propalestinas han causado «un temor considerable» en la comunidad judía.

Esta iniciativa fue tomada tras el ataque del jueves contra una sinagoga en la ciudad de Mánchester, al noroeste del país, que dejó dos muertos.

El sábado se celebró una manifestación propalestina en el centro de Londres a pesar de los llamados del primer ministro Keir Starmer y de la policía metropolitana de la capital para que se pospusiera.

El gobierno anunció que se autorizará a la policía a imponer restricciones a los manifestantes tomando en cuenta el «impacto acumulativo» de las protestas.

«El derecho a protestar es una libertad fundamental en nuestro país. Sin embargo, esta libertad debe equilibrarse con la libertad de los vecinos de vivir sin miedo», declaró la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

Más de 1.000 personas participaron en la protesta propalestina del sábado en Trafalgar Square, y casi 500 fueron arrestadas por manifestar en apoyo al grupo proscrito Palestine Action.

Los organizadores rechazaron los llamados a anular la protesta al afirmar que «se solidarizaban» con la comunidad judía por el ataque en Mánchester, pero que «cancelar protestas pacíficas es dejar que el terror gane».

«Las protestas grandes y repetidas pueden hacer que sectores de nuestro país, especialmente comunidades religiosas, se sientan inseguras, intimidadas y con miedo de salir de sus casas», dijo Mahmood.

