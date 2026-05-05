Renuncia el fiscal Mario Burgos, quien abrió la investigación al hijo del presidente Petro

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Bogotá, 5 may (EFE).- El fiscal Mario Burgos, quien investigó por varios delitos a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, renunció a su cargo en el Tribunal del Distrito de Bogotá y pidió medidas de seguridad por amenazas en su contra.

La renuncia, con carácter irrevocable a partir del próximo 11 de mayo, responde a «consideraciones de carácter personal y profesional», según explicó Burgos en una carta dirigida a la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, que publican este martes medios locales.

Burgos comenzó en 2023 una investigación contra Nicolás Petro, pero fue apartado del caso por filtrar videos a medios de comunicación y por «presiones indebidas» en su interrogatorio.

Con base en esa investigación, el hijo del presidente fue acusado de delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito cuando fue diputado regional del departamento caribeño del Atlántico.

Por la investigación, el presidente Petro llegó a tildar de «narcofiscal» a Burgos y lo acusó de favorecer al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, señalado como autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en mayo de 2022 en un hotel de playa a las afueras de Cartagena de Indias.

Por los comentarios anteriores, el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá pidió al jefe de Estado retractarse y, tras incumplir con la orden, le impuso una multa de cinco salarios mínimos.

En su carta de renuncia, el fiscal pidió a Camargo medidas de protección ya que por la naturaleza de los casos que ha llevado considera que su vida corre peligro.

«Solicito se disponga la adopción inmediata de medidas urgentes, prioritarias y eficaces, orientadas a salvaguardar mi seguridad e integridad personal, así como las de mi núcleo familiar, en atención a la situación de riesgo que actualmente afrontamos como es de su conocimiento», pidió Burgos a la fiscal General de Colombia.

Burgos añadió que se retira con «la satisfacción del deber cumplido», la tranquilidad de haber dado lo mejor en el ejercicio de sus funciones y el deseo de que los procesos que están a su cargo continúen conforme a la ley. EFE

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