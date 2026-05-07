República Dominicana celebrará encuentro mundial para canalizar inversiones

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Santo Domingo, 7 may (EFE).- El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA, por sus siglas en inglés), celebrarán el Americas Investment Forum (AIF) 2026 en Santo Domingo, del 1 al 3 de julio en un hotel de la capital.

Este foro de alto nivel, bajo el enfoque “Construyendo Oportunidades” se proyecta como una plataforma estratégica para posicionar a la República Dominicana y demás países de las Américas, como destino de inversión, informó este jueves ProDominicana en una nota.

En un contexto de creciente dinamismo en las Américas, marcado por la «reconfiguración» de las cadenas globales de valor, el ‘nearshoring’, la transición energética y la digitalización, el AIF 2026 será un espacio clave para canalizar nuevas oportunidades de inversión hacia las Américas, así como a la República Dominicana.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para continuar consolidando un clima de negocios competitivo, moderno y atractivo para los inversionistas internacionales en un momento determinante.

Durante los tres días de agenda, el Americas Investment Forum (AIF) 2026 reunirá a inversionistas, representantes gubernamentales, organismos multilaterales, cámaras de comercio, empresarios y agencias de promoción de inversiones (APIs) de distintos países, con la participación estimada de más de 2,000 asistentes, más de 20 sesiones de alto nivel y más de 50 conferencistas locales e internacionales.

El programa incluirá una conferencia magistral a cargo del presidente del Consejo Ejecutivo de la Conferencia Mundial de Inversiones (WIC) de la WAIPA, James Zhan, experto en atracción de inversiones. Además, contará con la presencia de altos mandatarios y la comunidad internacional.

Asimismo, se celebrará el Reconocimiento a la Inversión en la República Dominicana 2026 para empresas que han confiado su inversión en el país.

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla, destacó que la realización de este evento representa un hito para el país y una oportunidad para proyectar sus fortalezas ante líderes empresariales y gubernamentales de la región.

“El Americas Investment Forum 2026 reafirma la confianza internacional en la República Dominicana y en nuestra capacidad para liderar iniciativas que impulsen el desarrollo económico regional», afirmó.

Riveiro agregó que este espacio permitirá conectar oportunidades, promover alianzas estratégicas y atraer inversiones de alto impacto para nuestro país y toda la región. Tenemos el firme compromiso de seguir impulsando el crecimiento de las inversiones y las exportaciones con un crecimiento sostenido alcanzando cifras récords en los últimos años.EFE

rsl