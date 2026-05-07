República Dominicana da comienzo al recorrido de la llama de los Juegos Centroamericanos

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Santo Domingo, 6 may (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, encabezó este miércoles en el Palacio Nacional la ceremonia que marcó el inicio simbólico del recorrido por el país de la llama olímpica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto próximos en la capital del país.

El medallista de plata de taekwondo de los Juegos Olímpicos de Río 2016 Gabriel Mercedes fue el primero en portar la antorcha, que pasó a Bernardita García, hija del expresidente del Comité Olímpico Dominicano Juan Ulises ‘Wiche’ García Saleta, considerado el ‘padre del olimpismo’ en la República Dominicana.

Abinader recibió la llama por parte del ministro de Deportes dominicano, Kelvin Cruz, y la entregó a la medallista de bronce en levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Crismery Santana, precisó un documento de Presidencia.

El viernes próximo la antorcha comenzará su periplo oficial por la provincia de Pedernales (suroeste, fronteriza con Haití), en una ruta que incluirá a las 32 provincias dominicanas.

El presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José Monegro, afirmó que estos serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe «más grandes de la historia», concebidos para fomentar valores como la honestidad, la disciplina, la solidaridad y la perseverancia.

La cita de Santo Domingo reunirá a más de 6.200 atletas que competirán en 40 deportes. Habrá sedes alternas en ciudades como Santiago, la turística Punta Cana (este), Peravia (sur), Monseñor Nouel (centro), así como en La Vega y Espaillat (norte).

El Gobierno ha dispuesto la reconstrucción de decenas de instalaciones deportivas ubicadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, así como en el Parque del Este, en la provincia del mismo nombre contigua a la capital.

República Dominicana acogerá por tercera ocasión los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras las ediciones de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986 (norte, segunda ciudad del país). EFE

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