República Dominicana y Bolivia buscan fortalecer sus relaciones comerciales

2 minutos

Santo Domingo, 15 ago (EFE).- Una delegación empresarial de Bolivia visitó la República Dominicana con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países, informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

La delegación estuvo encabezada por el presidente de occidente del Capitulo Boliviano de la Cámara Bilateral Domínico-Boliviana y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff; y el presidente de Oriente del Capitulo Boliviano de la Cámara Bilateral Domínico-Boliviana y presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo.

Durante su visita en República Dominicana, los empresarios bolivianos se reunieron con diferentes instituciones de República Dominicana con miras a identificar oportunidades de negocios e intercambio comercial.

En el marco de la visita, se celebró en el Mirex la conferencia titulada: «Conectando a Bolivia y República Dominicana», un espacio de diálogo con el que se fortalecen las relaciones comerciales y de negocios entre ambos países, destacó el Mirex en un comunicado.

En la conferencia se abordaron temas como la inversión, industria y turismo inmobiliario, así como retos y soluciones financieras y fiduciarias.

En la apertura de la actividad, el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo, dijo que la citada misión representa «un paso firme hacia una agenda común de cooperación económica y desarrollo compartido» y confió en que el diálogo entre las partes «se traduzca en acciones concretas que generen beneficios tangibles para nuestras sociedades».

La presentación estuvo a cargo del viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Rivera, quien resaltó que la actividad «es una gran oportunidad de poder trabajar juntos y buscar esa complementariedad y evaluar oportunidades de negocios entre ambos países».

«Esta es una delegación histórica por la gran cantidad de empresarios que han venido y esperamos que les guste nuestro país y que puedan encontrar oportunidades comerciales», dijo.EFE

mf