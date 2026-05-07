Reportan seis muertos en ataques israelíes en Gaza

afp_tickers

2 minutos

Autoridades de salud de Gaza reportaron que ataques israelíes el miércoles dejaron seis muertos en todo el territorio palestino, así como varios heridos, entre ellos el hijo del principal negociador del movimiento islamista Hamás.

A pesar del alto el fuego de octubre, Gaza sigue sumida en una violencia diaria mientras continúan los ataques israelíes, con acusaciones mutuas de violar la tregua.

«Cinco personas han muerto desde esta mañana en ataques de la ocupación contra la Franja de Gaza», indicó la agencia de defensa civil, que funciona como servicio de rescate bajo control de Hamás.

El hospital Al Ahli de Ciudad de Gaza informó que recibió «tres fallecidos y varios heridos tras un ataque de dron israelí contra el barrio de Zeitún, al sureste de Ciudad de Gaza».

Otro ataque en el barrio de Al Daraj, en Ciudad de Gaza, mató a una persona e hirió a otras 10, entre ellas el hijo del principal negociador de Hamás, Jalil al Hayya, según el hospital y una fuente de seguridad.

Jalil al Hayya resultó «gravemente herido en el ataque aéreo israelí», dijo la fuente de seguridad a la AFP.

Otras dos personas murieron y más de una decena resultaron heridas en ataques israelíes en otras partes del territorio, según la agencia de defensa civil y los hospitales.

Uno de ellos era un agente de la policía de Hamás, según una fuente de seguridad.

El alto el fuego ha frenado en gran medida la guerra en Gaza que comenzó tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Pero la violencia ha continuado, con al menos 837 palestinos muertos desde el inicio de la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por las Naciones Unidas.

En el mismo período, el ejército israelí dijo que cinco soldados han muerto en Gaza.

bur-my-jd/amj/ad/mvl