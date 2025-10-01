Rescatistas siguen búsqueda tras derrumbe de internado en Indonesia, con 91 desaparecidos

Yakarta, 1 oct (EFE).- Al menos 91 personas permanecen desaparecidas tras el derrumbe el lunes de un internado de estudios islámicos en Indonesia, que ha dejado al menos 3 muertos, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros, informan este miércoles las autoridades.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) aumentó hoy su estimación sobre el número de desaparecidos a 91, respecto a los 38 del día anterior.

«Se han detectado indicios de que seis personas aún sobreviven en una zona de los escombros (…) Se ha distribuido alimentos y agua a través de una brecha para mantener a las víctimas en buen estado de salud», apunta la agencia en su última actualización.

El internado islámico Al-Khoziny, situado en la regencia de Sidoarjo, en el este de la isla de Java -la más poblada del vasto archipiélago-, sufrió un derrumbe de sus plantas superiores el lunes a las 15:35 hora local (8:35 GMT), mientras un grupo de operarios vertía cemento en el edificio como parte de unas obras.

Más de 300 rescatistas tratan de acceder a las cavidades donde se cree que están atrapados decenas de estudiantes, que se encontraban rezando en la planta baja del edificio cuando tuvo lugar el derrumbe, sin de momento emplear maquinaria pesada.

El martes, las tareas de rescate tuvieron que ser suspendidas durante una hora al sentirse temblores en el edificio.

Hasta ahora, los equipos sacaron a 12 personas de entre los escombros, según el último recuento de las autoridades, que no han precisado cuántas podrían estar en estado crítico. Tres de los rescatados fallecieron después.

Alrededor de un centenar de personas pudieron salir por su propio pie del inmueble derruido, que acogía a menores de 20 años bajo un currículum educativo centrado principalmente en estudios islámicos, en el país con más musulmanes del mundo.

Las víctimas mortales del incidente tenían entre 13 y 34 años, de acuerdo con las autoridades, que indicaron que un niño sufrió la amputación de un brazo y que varios de los heridos presentan fracturas de huesos.

Las autoridades «sospechan» que el colapso del edificio se produjo porque los cimientos de este no eran suficientemente fuertes, lo cual hizo que se desplomara desde la cuarta planta hasta la primera. EFE

