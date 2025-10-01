Residentes entre Afganistán y Pakistán usan SIM paquistaníes para conectarse a internet

Nueva Delhi, 1 oct (EFE).- Residentes en las zonas fronterizas de Afganistán con Pakistán que tienen acceso a internet a través de tarjetas SIM paquistaníes son algunos de los pocos habitantes de este país que no están completamente incomunicados por el corte de internet y telecomunicaciones que afecta a todo el territorio afgano desde el pasado lunes.

Según relataron a EFE testigos de la situación en la localidad fronteriza de Spin Boldak, en la provincia afgana de Kandahar, residentes locales están consiguiendo acceder a la red móvil y de internet porque utilizan tarjetas SIM conectadas a los servidores del próximo Pakistán.

Los lugareños tienen acceso a la red de forma intermitente.

En el resto del país, la conexión de iternet y telecomunicaciones se interrumpió el lunes a las 17:00 horas, según reportaron medios afganos.

La situación ha afectado a hospitales del país, a su ya limitado sistema bancario y a algunos negocios. Además, la ciudadanía afgana y especialmente las mujeres residentes en este país, han perdido una de sus últimas vías de comunicación con el resto del mundo.

Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) han señalado a los talibanes, que gobiernan de facto el país desde 2021, como responsables directos del apagón de telecomunicaciones.

Por su parte, los fundamentalistas aseguraron este miércoles que el corte de internet y telecomunicaciones se debe a obras de mantenimiento y han negado que hayan impuesto una prohibición sobre el uso de la red en este país.

A mediados de septiembre, los talibanes ordenaron cortes del acceso a internet por fibra óptica en algunas regiones del norte de este país, argumentando que las medidas se habían tomado para prevenir «actividades inmorales». EFE

