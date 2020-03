Juan Carlos I, subraya el diario suizo será recordado en particular por haber ayudado en la transición de la dictadura a democracia en 1977 y haber contenido en 1981 una intentona golpista.

Felipe VI renuncia a herencia de su padre, bajo sospecha 16 de marzo de 2020 - 12:09 El rey Felipe VI de España renunció este domingo a la herencia que pudiera dejarle su padre, Juan Carlos I, y le retiró la asignación de la Casa Real, en medio de sospechas de corrupción del rey emérito. “Desde que asumió el cargo en 2014, Felipe VI ha tratado de distanciarse del otrora rey de España para restaurar la imagen empañada de la monarquía española”, anotó el diario suizo Le Temps en su edición de este lunes. Recordó que el antiguo soberano es sospechoso de tener una fortuna opaca, en relación con monarquías del Golfo. “Con la finalidad de preservar la ejemplaridad de la Corona”, el Rey Felipe VI, en el cargo desde hace casi seis años, anunció “su decisión de renunciar al legado del otrora soberano Juan Carlos, que personalmente le pudiera corresponder”, anunció la Casa Real en un comunicado divulgado el domingo. Precisó que Juan Carlos I, de 82 años, dejará de percibir la asignación anual que asciende, según la prensa, a más de 194 000 euros. En el antiguo soberano, retirado oficialmente de la vida pública desde mayo de 2019, recaen sospechas de tener una fortuna opaca, en particular debido a sus vínculos con monarquías del Golfo. El diario suizo Tribune de Genève publicó a principios de marzo una información según la cual Juan Carlos recibió en 2008, 100 millones de dólares (90 millones de euros) del rey Abdalá de Arabia Saudita, en una cuenta en Suiza de una fundación panameña. Por su parte, el diario The Daily Telegraph dijo que Felipe VI era beneficiario de esa fundación. “Apenas entronizado, Felipe VI se había distanciado de su padre en un intento por restaurar la imagen empañada de la monarquía”, anotó Le Temps. Agregó que ya entonces “la prensa criticaba las escapadas de Juan Carlos, quien tuvo que disculparse públicamente en 2012 después de haber salido a la caza de elefantes en África con su entonces amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein. España, en medio de una crisis económica, había descubierto que este safari de lujo fue financiado por un empresario saudí”. El cotidiano suizo de expresión francesa recordó igualmente que Juan Carlos reinó 38 años en España, a cuyo trono accedió tras la muerte del dictador Franco en 1975. Juan Carlos I, subraya el diario suizo será recordado en particular por haber ayudado en la transición de la dictadura a democracia en 1977 y haber contenido en 1981 una intentona golpista.